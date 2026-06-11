I Macchiaioli a Palazzo Reale (exposition)

Racines

L’exposition I Macchiaioli présente pour la première fois à Milan une grande rétrospective consacrée au mouvement qui a révolutionné la peinture italienne du XIXe siècle [Le terme est inventé en 1862 par un critique anonyme de la Gazzetta del Popolo qui qualifiait ainsi, dans un sens péjoratif, ces peintres (littéralement les « tachistes », de l’italien macchia, en français « tache ») qui s’opposent à l’académisme].. Plus de 100 œuvres, provenant des grands musées italiens, reconstituent l’aventure d’artistes tels que Fattori, Lega et Signorini, qui ont livré une bataille esthétique et civile avec des pinceaux et des couleurs, mêlées aux événements du Risorgimento.

Pour rappel, le Risorgimento (mot italien signifiant « résurgence »[1],[2]), ou unification italienne, est la période de l’histoire de l’Italie dans la seconde moitié du XIXe siècle au terme de laquelle les rois de la maison de Savoie unifient une grande partie de la région géographique italienne par l’annexion du royaume de Lombardie-Vénétie, du royaume des Deux-Siciles, du duché de Modène et Reggio, du grand-duché de Toscane, du duché de Parme et des États pontificaux au royaume de Sardaigne. Le mot Risorgimento s’est imposé dès les années 1820 et 1830 pour désigner un élan vers l’unité nationale.

Cette exposition devient le fruit des dernières études sur les Macchiaioli menées par les trois experts italiens les plus en renom du mouvement : le projet d’exposition est en fait conçu et organisé par Francesca Dini, Elisabetta Matteucci et Fernando Mazzocca et représente un moment de reprise, de réflexion et d’enrichissement d’un fragment fondamental de l’histoire de l’art.



Ainsi, les Macchaioli ont construit les racines culturelles communes de l’Italies, à travers une nouvelle lecture plus approfondie de leur expérience.

jean-paul gavard-perret

I Macchiaioli a Palazzo Reale, Milan, jusu’à fin juin 2026.