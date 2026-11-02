Guy Chiappaventi, Bastardi e sentimentali

Post-football

Guy Chiappaventi est journaliste. Après avoir couvert la Suburra de Rome, la mafia et la « ndrangheta », deux guerres au Moyen-Orient, tremblements de terre, tsunamis et inondations, au cours des quinze dernières années il a suivi l’actualité à Milan, des grands procès de Berlusconi aux enquêtes sur les récents pillages.

Mais ici il change ici d’objectif pour s’élever contre le football moderne. Entre autres, contre le football télévisé, le mélange défait des matchs, l’entreprise de faire jouer au football à toute heure pour gagner de l’argent et en faire de plus en plus, contre les fonds spéculatifs qui ont remplacé les vieux présidents « riches idiots » et investissent dans le football en superposant des actions boursières sur des actions de match.



Mais aussi grâce à la télévision payante, les commentaires criés, la carte de fans, les maillots avec les mauvaises couleurs, les équipes avec onze étrangers, la VAR, la Ligue des champions avec trente-six équipes et un seul groupe. Pour lui, le football est devenu un jeu de millionnaires où les mêmes personnes gagnent toujours et un système qui, depuis les années 90, a transformé le football d’un sport de masse populaire en un produit de consommation pour le canapé : jouer, manger, boire et payer.

Mais c’est aussi un livre sur le fil des souvenirs, les mémoires d’un journaliste qui, enfant, a été sauvé grâce à sa passion pour le football et pour qui le stade est devenu le roman d’apprentissage adolescent, le refuge dans lequel s’est formée une génération arrivée après 77, désenchantée par la politique et les places préemptées et déterminée à résister à sa manière au reflux vers la vie privée et à l’hédonisme de Reagan avant Trump.



Enfin, cet ouvrage est aussi un livre de cartes postales où Paolo Rossi, Antognoni, Zoff, Chinaglia, Montesi et Pasolini, Stefano Benni et Luisona, Luigi Necco, Paolo Valenti et Bruno Pizzul sont tous réunis. Existent donc ici un acte de révolte et en même temps un acte d’amour, de ces amours irréductibles comme ceux qui se révèlent à l’école.

jean-paul gavard-perret

Guy Chiappaventi, Bastardi e sentimentali, ediizioi Minerva, Rome, 2026, 192 p. – 16, 00 €.