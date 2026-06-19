Francesco Clemente, Sceau des arts 2026 & Biennale de Milan 2026 (expositions)

L’ancien et le nouveau

Francesco Clemente est l’une des figures les plus originales de l’art contemporain. Il a forgé un langage profondément personnel en mêlant symbolisme occidental, spiritualité orientale, autobiographie et introspection. Il a exploré diverses cultures, continents et traditions visuelles, développant une œuvre qui se refuse à toute définition univoque. De Naples dans les années 1950 à la Rome de l’Arte Povera, de ses voyages en Inde à la scène artistique new-yorkaise des années 1980, son parcours s’est dessiné comme un franchissement incessant de frontières géographiques, culturelles et intellectuelles.

Né à Naples le 23 mars 1952, dans une famille de la classe moyenne, il grandit dans une ville aux multiples facettes, où coexistent traditions populaires, religiosité, superstitions et mémoire historique : des éléments qui ressurgiront constamment dans son œuvre. Avant de se tourner vers l’art, il étudie les langues et la littérature classiques, un bagage qui laissera des traces durables dans l’iconographie mythologique et littéraire de ses œuvres.

Au début des années 1970, Clemente affirmait déjà une position indépendante des courants artistiques dominants de l’époque. Alors qu’une grande partie de l’art contemporain s’orientait vers le conceptualisme et la dématérialisation de l’œuvre, il continuait de privilégier le dessin, le corps et la figure humaine .

Ses premières œuvres, composées de dessins, de collages et d’œuvres sur papier, puisaient leur inspiration dans ses souvenirs personnels, ses rêves et son introspection. Sa première exposition personnelle eut lieu à Rome en 1971. Tout au long des années 1970, il exposa des dessins, des photographies retouchées et des œuvres conceptuelles dans divers lieux européens, tissant ainsi un réseau de relations institutionnelles qui annonçait la reconnaissance internationale de la décennie suivante.

Un aspect fondamental de la biographie de Clemente réside dans sa relation avec l’Asie. Dès le milieu des années 1970, il entreprit une série de voyages qui le menèrent d’abord en Afghanistan, puis en Inde. À partir de 1973, il vécut et travailla régulièrement sur le sous-continent indien, une relation qui allait se transformer en une présence stable et en des collaborations professionnelles durables. Ces expériences modifièrent profondément sa conception de l’art.

jean-paul gavard-perret

Francesco Clemente, Sceau des arts 2026 & Biennale de Milan 2026.