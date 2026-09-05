D’où

Flora Blanco Folch joue du je et de l’autre là où le sujet de l’inconscient n’est pas un coffre dont l’enfance conserverait la combinaison secrète. Existe une sexualité multiple et une, des ressemblances aussi dans l’économie du désir, sa fascination et sa peur là où l’autre est un miroir. Mais veut-on toujours de lui ?

L’auteure montre ce que tout sujet devient au nom de sa propre famille. Si bien que ses constituants, d’aujourd’hui ou d’hier nourrissent une matière biographique et psychologique quitte à trôner sur une place symbolique pour fonder des ressemblances, des passions et tant de « traversées » singulières toujours fruits du manque.

Dans un tel travail, la créatrice réordonne la matière biographique à partir de l’hier qui refaçonne sans cesse le présent dont le silence parle pour aborder son énigme en interrogeant des miasmes et des éléments retrouvés. Certes, la question qui travaille sa généalogie précède l’auteure qui apprend enfin de qui elle est et ce qu’elle devient.

jean-paul gavard-perret

Flora Blanco Folch, Les traversées, Editions de L’Archipel, 2026, 224 p. – 20,00 €.