Le dehors et le dedans

Flo est un projet de livre photographo-essayiste qui retrace le développement artistique de Florentina Holzinger et de son ensemble sur une période de huit ans. Le livre trace un parcours de son oeuvre : de Tanz à l’Ophelia’s Got Talent, jusqu’à la Biennale de Venise.

L‘auteure éclaire de près la pertinence esthétique, politique et sociale de Holzinger. Et cette publication combine photographie intime, analyses en coulisses et images de performance.

Elsa Okazaki ne cherche pas à défaire le monde mais à le rassembler en poésie visuelle par les réinterprétations de la créatrice dans les images en noir et blanc où les formes deviennent le chant des volumes et des lignes.

Pour Elsa, le processus de création de photos est une façon de puiser dans son imagination pour rassembler ce qu’elle j’aime : l’intimité parfois de moments calmes et tendres et une certaine idée de la provocation en de nombreux pouvoirs archétypaux se croisent en des images constituent un chapitre important de la vie et du travail de Florentina Holzinger.



Qu’elle soit mystique ou animale, qu’importe. L’artiste cherche à transcender l’inévitable « physicalité », tendre ou violente, pour atteindre ce qu’elle appelle « le lieu de communion… l’inconnu, le cosmique ».

jean-paul gavard-perret

Elsa Okazaki, Flo, Fotohof, Salzburg, 2026, 192 p. – 35,00 €.