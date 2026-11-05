Doug Headline, Luana Vergari & Onofrio Catacchio, Harry Dickson – t.04 : « La Résurrection de la Gorgone »

Sur fond de Mythes et légendes antiques

Les scénaristes adaptent un récit de Jean Ray, le pseudonyme d’un écrivain belge qui a su développer un genre fascinant dans la littérature fantastique. Il fut le traducteur des premiers Harry Dickson, une série allemande de nouvelles policières. Les trouvant mauvaises, à partir de 1928, il réécrit certains textes et écrits des enquêtes originales comme celle qui fait l’objet du présent album, un texte paru en fascicule en 1937. L’intrigue s’appuie sur le pouvoir des Gorgones de pétrifier ceux qui les regardent.

Harry Dickson, surnommé le Sherlock Holmes américain, est abordé par le journaliste Albin Renders qui veut le remercier de lui avoir sauvé la vie quand il était prisonnier de Mattheus Jarns, ce sculpteur fou. Celui-ci, pour donner l’expression de terreur qui sied à son centaure, avait capturé le journaliste et avait tenté de le couler vivant dans le bronze de son groupe statuaire.

Quand Renders meurt mystérieusement quelques jours plus tard, Harry Dickson veut élucider cette énigme. Il prend alors l’identité de Jonas Flemington, un riche amateur d’art qui veut absolument acheter des statues dans un musée. Il se fait si bien remarquer qu’il attire l’attention d’Euryale Ellis, une jeune femme qui lui promet de réunir quelques œuvres pour le satisfaire. Très vite, il plonge dans une affaire où la sorcellerie et la mythologie grecque jouent un rôle prépondérant. Il sait alors qu’il doit se garder de tous côtés car…

Le détective se confronte régulièrement avec le surnaturel. Celui-ci trouve nombre de ses racines dans la mythologie grecque. Ici, Jean Ray mobilise les Gorgones, trois monstres fabuleux, trois sœurs maléfiques qui apparaissent avec une chevelure faite de serpents entrelacés. Si Sthéno et Euryale sont immortelles, Méduse, sans doute la plus connue avec le tableau du Caravage, est mortelle. C’est Persée qui lui tranche le cou.

Avec une intrigue aux multiples rebondissements, où les déguisements, les fausses identités et les chausse-trappes fleurissent, les scénaristes offrent une aventure dynamique et riche en péripéties.

Onofrio Catacchio relaie avec talent la tonicité de l’histoire avec une mise en images réaliste, des dessins aux traits affirmés où les personnages sont parfaitement identifiables. Les décors complètent avec soin les actions et les situations. La présentation des sculptures est très séduisante.

Les couleurs de Hiroyuki Ooshima, avec un choix judicieux de teintes neutres, font ressentir les ambiances, les étranges atmosphères où baigne le récit.

Un album qui se laisse découvrir avec un grand intérêt pour la mise en scène d’une aventure dynamique, avec une belle place au surnaturel, au fantastique et des liens avec une mythologie aux thèmes inépuisables.

serge perraud

Doug Headline & Luana Vergari (scénario d’après une histoire originale de Jean Ray), Onofrio Catacchio (dessin), Hiroyuki Ooshima (couleurs), Harry Dickson – t.04 : La Résurrection de la Gorgone, Dupuis, coll. Grans Public, octobre 2026, 56 p. – 15,95 €.