La mer

Lucia a dix-sept ans, un monde en plein tumulte en elle et un monde au-delà des murs de sa maison qu’elle veut conquérir. Son cœur, cependant, nage à contre-courant dans une réalité qui parle de fins masculines et la fait trop souvent se sentir sale et déplacée. Son père est le premier, la confrontation avec lui est toujours orageuse.

La mer elle-même est masculine. Elle a toujours été celle des hommes, de leurs aventures et de leurs conquêtes. Et peut-être que pour cette raison, il n’écoutera pas Lucia, qui veut devenir apnéiste, et essaiera de l’avaler.

Comprendre Lucia n’est pas toujours facile, et même Roberto, qui lui est lié depuis le premier jour de lycée, n’y parvient pas complètement. Même si la mer est son défi et sa vie, Lucia prend du recul. Jusqu’à ce qu’elle trouve quelque chose : un poème qui semble fait pour elle, laissé entre les pages d’un livre.

Retrouver qui a écrit ces mots devient une mission, car l’auteure semble connaître toutes les réponses qu’elle cherche depuis toujours. Pour résoudre ce mystère, Lucia partira pour les îles Éoliennes afin de découvrir des histoires de femmes qui ont défié la mer, tenant fermement le gouvernail de leur vie entre leurs mains. Et de se découvrir, de comprendre comment sortir de ses abîmes personnels et tracer son propre chemin. Et l’auteure ouvre le trajet : « Même le feu vivant doit céder la place à la mer. »

jean-paul gavard-perret

Claudia Fauzia, Con il mare dentro, Editions De Agostini, 2026, 208 p. – 17,00 €.