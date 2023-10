Quand la littérature met des patins

Quand la lit­té­ra­ture met des patins, je me tourne vers la gnose. Ainsi, pour évi­ter le syn­drome de la toile cirée, avec le tue-mouches au-dessus de la table et la lumière jau­nâtre des ampoules comme des che­veux mal teints, je relis les théo­lo­giens, les gnos­tiques et cer­tains poètes pour qui « l’êtrisme » n’est pas qu’une ques­tion de sim­pli­fi­ca­tion à outrance de la syn­taxe et du voca­bu­laire.

Si la lit­té­ra­ture ne fait pas de foin, elle n’a même plus la force d’un aou­tât. Elle gratte un peu et on n’en entend plus par­ler pen­dant onze mois. Ainsi, après Maître Eck­hart, Duns Scot et Boehme, me voici plongé dans le livre de Jacques Lacar­rière, Les gnos­tiques, où il est ques­tion assez bizar­re­ment de gnose. Enfin, des vrais fous mys­tiques et des vrais sages déli­rants pour les­quels le monde est « le champ d’azur d’un règle­ment de comptes à peine ima­gi­nable et dont l’Apocalypse ne donne qu’une faible image ».

A leurs yeux, les hommes ne sont que des « pseu­dan­thropes » et « homi­niens pseudo-pensants » qui n’ont pas com­pris l’étendue de leur som­meil per­ma­nent, auto-célébré et sans vigueur puisque le cau­che­mar par­achève le cau­che­mar comme si nous don­nions une carte de résident à un extraterrestre.

Aucune res­sem­blance, évi­dem­ment, avec notre uni­vers où des « amphi­biens diplô­més » ne rap­prochent pas du tout, comme le fai­saient ces sectes, l’œil de l’anus afin d’affirmer la roton­dité de l’hyperconscience. Ces drôles de gus pou­vaient à la fois ne pas se sui­ci­der, ne pas pro­créer pour évi­ter la paren­thèse bouf­fonne de la vie entre le néant et la mort ; ils pra­ti­quaient l’avortement pour dégus­ter en com­mun des purées d’embryon et la par­touze dans une com­plète indif­fé­rence aux morales de quelque nature qu’elles fussent. Les païens comme les chré­tiens les détes­taient et les per­sé­cu­taient : ils ins­pi­rèrent les Bogo­miles et les Cathares, hélas trop ver­sés dans l’art immonde de la pureté.

Que rete­nir de cette folie contre le monde tel qu’il est ? Peut-être sim­ple­ment que c’est une struc­ture de l’esprit. La lit­té­ra­ture pour­rait s’inspirer sen­si­ble­ment de ces fadas afin de ne pas nous acca­bler de romans sociaux, psy­cho­lo­giques, à « fortes réson­nances avec les pro­blèmes actuels ».

Le syn­drome de la toile cirée s’alimente de ces feuille­tons sur l’énième inceste, la sem­pi­ter­nelle revanche des oppri­més et le « caca mou » du petit der­nier pour qui les pan­dé­mies res­semblent à des tétines que l’on bran­dit comme un haut-de-forme. Entre la cendre et les étoiles, le roman ne doit pas être végé­tal, même si, de-ci delà, un pré­da­teur traîne entre les feuillages et les lianes avec l’air de cher­cher son déam­bu­la­teur ou son com­primé contre l’aventure.

De temps en temps, être nu sur une table, avec une bou­teille dans le der­rière, sans éthique et comme échappé d’un asile, pour­rait per­mettre de voir le monde tel qu’il n’est pas et tel qu’on vou­drait qu’il sombre… dans une danse du ventre se pre­nant pour un pas de deux. On aime­rait « loin de la puan­teur de la réa­lité éphé­mère » savoir « seule­ment que quelque chose en nous aspi­rait à une fra­ter­nité dif­fé­rente avec le monde, issue non pas de ce qui enfle et suinte… mais de ce qui demeure constant et majes­tueux, unique et innom­brable telles les constel­la­tions d’étoiles ».

On affec­tion­ne­rait d’être un curieux alliage de Simon le Mage et d’Anatole Vasan­peine, le pho­to­graphe insi­pi­de­ment héroïque et l’Amant vétilleux de Alberto Manguel.

valery moley