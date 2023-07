Aimer la Bretagne

Souvent je me suis demandé pour­quoi j’aimais à ce point la Bre­tagne. De fait, lorsque je décline mon iden­tité je me pré­sente comme Bre­ton. Bien sûr, la beauté des côtes du cap Sizun à Plou­gres­cant pour­rait suf­fire à ne rien divul­guer de cet amour sous peine d’être classé dans la caté­go­rie des géo­graphes entê­tés ou pire des tou­ristes fal­si­fiés par la décé­ré­bra­tion sous la hou­lette de l’accélération de leurs camping-cars.

Être amou­reux d’une Bre­tonne devrait éga­le­ment jus­ti­fier cette appé­tence irra­tion­nelle pour cette enseigne aux her­mines sous laquelle des géné­ra­tions d’écrivains ont fait péter le cidre, le silence et la ran­don­née comme une ode à l’inexistence du reste. Oui, tout cela est vrai. Mais la Bre­tagne est avant tout une image men­tale qui contre­carre toute idée quel­conque rela­tive au quel­conque.

Ce que j’aime par-dessus tout en elle, ce sont les auteurs qui l’ont aimée comme une longue queue de sirène à jamais clouée sur une roche gra­ni­tique et dont le chant âpre, mélan­co­lique, joyeux trompe la mort et bafoue le manège des contre­vé­ri­tés que sont les guildes du bruit, les affreux jojos de la per­cus­sion per­pé­tuelle et les bachi­bou­zouks de la contemp­tion monastique.

La Bre­tagne, c’est avant tout le mariage du hasard et de la gram­maire, du bécot et des tai­seux. Ceux qui ne savent pas se taire ne peuvent l’apprécier. Ceux qui ne savent pas mar­cher des heures durant ne la méritent pas. La Bre­tagne est une langue à ciel ouvert sur lequel les points de sus­pen­sion du pas devant l’autre amé­nagent une trouée de silences rap­pro­chés comme une ligne atone.



Ici, même les criées ne font pas de voca­lises. Il y a une main invi­sible qui relie tous les fous de Douar­ne­nez. Ainsi, alors que je vaquais sur une bro­cante entre les échanges de slips et les pots de chambre en plas­tique, je tombe sur un livre en bon état au prix de cin­quante cen­times : Le Canal à pied de Nantes à Brest de Thierry Gui­det.

Et là, une fois encore, la confré­rie des toqués de l’Armorique, « ceux qui habitent devant la mer », « [XXX milia] uni­ver­sis civi­ta­ti­bus, quae Ocea­num attin­gunt quaeque eorum consue­tu­dine Armo­ri­cae appel­lan­tur » comme dit César dans La Guerre des Gaules, m’embarque de galet en aulne, d’écluse en lieu de retraite, de ren­contres en cita­tions magnifiques.

Guidet a un « t » de trop. Il nous emmène, enchan­tés, sur les che­mins de halage, loin « des vache­ries hys­té­riques ». Avec lui, le « gros qui tache » des vaga­bonds se trans­forme en feux gré­geois sur le canal, reflé­tant une galaxie sans orgie. Les mari­tornes sont des man­ne­quins. J’en vien­drais presque à cares­ser son chien. Il a le don du conte au coin d’un bois.

On s’endort à ses côtés sur la mousse des clai­rières. Son récit coule si vite, si plein d’absolument rien de l’anorexie des desi­gns, que le canal a coulé dix fois en cent pages.

Et l’on com­prend enfin pour­quoi l’on aime la Bre­tagne. Oui, les yeux de mon amou­reuse sont des ber­ceaux d’hortensias. Oui, les roches roses sont des tétons à sucer affec­tueu­se­ment. Oui, le canal, la mer, les auberges forment des cou­leuvres superbes et insai­sis­sables. Mais, en plus, la Bre­tagne sur­hu­ma­nise, c’est-à-dire qu’elle est la preuve (et Gui­det en témoigne) que le pro­ces­sus de spi­ri­tua­li­sa­tion de l’homme n’a pas pour pen­dant l’esthétisation du monde mais son atten­dris­se­ment comme le ferait un bou­cher d’une viande coriace.

La Bre­tagne modé­lise ce que nous serons quand l’humanité pleutre, pleur­ni­charde, auto­sanc­ti­fiée dans un apo­ca­lyp­tisme mille fois réin­venté – qui res­semble trait pour trait à une entame de sau­cis­son – aura été rem­pla­cée par des hommes en jambes et silen­cieux.

La Bre­tagne est l’antonomase du faire place nette. On bre­tagne comme on s’extrait de l’ancien cama­rade que l’on fut. La beauté n’a désor­mais plus besoin d’être pen­sée et le rap­port à la vérité res­semble à une bom­barde sif­flant la harpe cel­tique, le soir quand ce qui est vrai­sem­blable nous semble pathétique.

Guidet doit être lu parce que c’est beau d’être en che­min avec lui. Gui­det nous fait du bien en nous bre­ton­ni­sant encore davan­tage. Avec lui, la Bre­tagne oublie de se car­to­gra­phier pour deve­nir un échange de che­mi­ne­ments, là où les culs-de-sac ont disparu.

valery molet

Thierry Gui­det, Le Canal à pied de Nantes à Brest, La Part com­mune, 2007, 128 p.