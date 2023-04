pDavid Léon, Le Terrien est un spam

« Sam­pler poétique »

Pour qui connaît l’œuvre de David Léon, il n’est jamais éton­nant de voir se mêler à son propre texte, à ses propres mots, des cita­tions entre guille­mets, des cita­tions emprun­tées à ses auteurs de cœur et sou­vent des contri­bu­teurs impor­tants de la psy­cha­na­lyse tra­vaillent en écho avec sa créa­tion lit­té­raire comme si le texte, sem­blable à une étoffe, joi­gnait plu­sieurs tissus.

Avec Le Ter­rien est un spam, les « emprunts » s’affirment encore davan­tage au point d’être recen­sés en appen­dice à la fin du volume. De men­tion­ner ainsi Vin­ciane Des­pret, Bap­tiste Mori­zot, Fethi Bens­lama et enfin Jacques Lacan qui entre dans la matière tex­tuelle tel un per­son­nage : Jacques dit … Il appa­raît dès l’épigraphe. Le célèbre psy­cha­na­lyste dévore le langage.

Toute­fois la fabrique du texte de David Léon ne s’arrête pas là. S’agit-il bien de théâtre mal­gré son inté­gra­tion dans une col­lec­tion de ce genre ? Certes quelqu’un parle mais qui? Quelqu’un s’adresse aux Ter­riens, aux laca­niens, jun­giens et freu­diens mais jus­te­ment sur le mode d’une science fic­tion, qui par défi­ni­tion se consti­tue dans un espace de l’éloignement. La com­mu­ni­ca­tion est un pro­blème : UnDeuxUn­DeuxEst­ce­que­vous m’entendez ? Où est le début, où est la fin. Que s’est-il passé ?

Tout s’écroule sur le mode de l’extinction des espèces ani­males et végé­tales mais sans doute l’essence du lan­gage du réel est remise en cause. Il n’est pas seule­ment ques­tion d’écrire une « comé­die grin­çante » sur un monde post covid comme le pense une cer­taine cri­tique mais bien plu­tôt de « rafis­to­ler » les langues, les mots d’aujourd’hui non pas tant pour les railler pour leur don­ner une exis­tence propre pour faire texte.

David Léon cite à la fois des auteurs mais aussi des mots ; ceux du numé­rique, de l’informatique, de la science médi­cale : Reboo­tYour­Sys­tem­Now ou encore EN MODE CANCEL DELETE et tant d’autres. Les majus­cules d’ailleurs font bas­cu­ler ces termes dans le domaine livresque et lit­té­raire. Une langue à part.

On ne peut que récu­pé­rer ce qui est en voie de dis­pa­ri­tion, archi­ver pour reprendre le mot que David Léon donne aux frag­ments iso­lés qui consti­tuent une dis­con­ti­nuité avec le reste. Il fonde ainsi un bes­tiaire poé­tique comme l’entendait un Apol­li­naire dans son recueil du même nom. Par­tout ailleurs, il éta­blit des listes d’espèces mena­cées qu’il choi­sit sans doute moins pour des rai­sons stric­te­ment zoo­lo­giques que davan­tage pour leur pou­voir de mys­tère lan­ga­gier : pan­thère nébu­leuse, nyc­ti­cèbe, tina­mou noir, casoar à casque…

L’auteur agit comme un musi­cien avec son sam­pler. Il fait texte en « copier-coller ». Il y a sans doute à recon­si­dé­rer tous ces mots non pas dans leur simple usage mais dans tout leur poten­tiel lin­guis­tique et poé­tique. Spam et son spi­ced ham. Les Ter­riens pour­raient jus­te­ment sai­sir cette beauté des mots, de ce nou­veau dictionnaire.

Le der­nier ani­mal « archivé » n’est pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit du poulpe connu pour son intel­li­gence et sur­tout asso­cié à la figure de l’écrivain : il est un être d’encre. Il est le je de l’écriture :

effon­dre­ment j’écris et Col­lap­so­lo­gie j’ai déjà dis­paru et j’ai déjà écrit…

Ce qui sauve cette huma­nité, c’est la pos­si­bi­lité d’écrire le texte mal­gré l’effacement annoncé de la Lala­lan… qui sonne comme un air musi­cal d’ailleurs, un air de tra­lala. Si Le ter­rien est un spam n’est peut– être pas une pièce de théâtre : le texte a donné lieu à un concert lit­té­raire à la mai­son de la poé­sie à Mont­pel­lier avec le contre­bas­siste Vincent Fer­rand, en sep­tembre 2021, il est puis­sance de l’invention ver­bale de notre condi­tion humaine,.

Parole par-delà les ruines du monde.

marie du crest

David Léon, Le Ter­rien est un spam, Edi­tions espaces 34, 2023, 55 p. — 13,00 €.