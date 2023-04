Dalibor Frioux & Valéry Molet, Ironiques les abîmes ultimes

Exer­cices de dérision

La déri­sion des deux auteurs prend dans ce livre un aspect par­ti­cu­lier. Elle puise dans la perte de la jeu­nesse comme de l’amour une veine qui pour­tant n’a rien de délé­tère.

Cela brille — sur­tout chez Molet — d’érotisme entre amer­tume et éner­gie et ce, pour l’apogée non de soi-même mais de l’autre.

Si bien que, para­doxa­le­ment, les abîmes der­niers res­semblent à s’y méprendre à ceux des com­men­ce­ments. La Camarde elle-même perd son latin chez ces anti-prophètes et leurs tor­sions.

Elles se fau­filent entre la tra­di­tion iro­niste fran­çaise et un cer­tain mépris pour le tra­gique contemporain.

L’humour en sa clau­di­ca­tion menace à bon escient le lyrisme, et donne à la poé­sie de Valéry Molet une qua­lité nar­ra­tive dis­tincte, ten­due vers la chro­nique intime mais avec dis­tan­cia­tion.

De manière plus pro­saïque, son alter ego pour ce livre tour­mente le tae­dium vitae.

Existe dans les deux cas une écri­ture de la mesure dans l’excès et tout autant de l’excès dans l’apparente mesure. D’où une résis­tance par des visions et approches récal­ci­trantes.

Bref, exit dieux et maîtres en l’occurrence. Là où le conte pour l’un, la poé­sie pour l’autre conquièrent pour l’homme un adve­nir à soi loin des pré­di­ca­tions d’usage.

jean-paul gavard-perret

Dali­bor Frioux & Valéry Molet, Ironiques les abîmes ultimes, Edi­tions Sans Escale, 2023,