Marie Morel & Mylène Besson, Exposition

Pour l’amour des femmes

Par immenses frises pour Mylène Bes­son, par frag­ments pour Marie Morel se fran­chissent des seuils d’équinoxe qui tra­versent l’Histoire pour mettre en exergue à la fois des femmes qui auraient dû être célèbres et la cohorte des ano­nymes ouvrières, toutes écra­sées par des visions patriar­cales.

Les deux artistes amies font péné­trer un monde ignoré sans gom­mer la chair des femmes ni faire oublier leurs plus hautes aspi­ra­tions. De tels “cou­loirs” et les arcs qui s’y suc­cèdent font renaître à la fresque com­mune celles qui jusque-là en étaient effacées.

C’est une manière d’attirer le regard vers leurs empy­rées. Existent là des retours au passé pour des avan­cées sacri­lèges — du moins pour les garants d’un ordre éta­bli qui inter­di­sait leur entrée en matière à leurs luttes et conquêtes.

Or, pour com­prendre le monde, il faut rejoindre celles qui furent sou­vent sans secours, sans recours, sans échap­pa­toires. Les femmes sortent ici de leur noc­turne, s’échappent de la nuit et non seule­ment en tant que songe.

De tels por­traits les nimbent d’une évi­dence : elles ne sont plus trai­tées comme de simples objets à relé­guer aux oubliettes de l’Histoire. Et ces évo­ca­tions ne sont plus des points d’arrivée mais des points de départ.

jean-paul gavard-perret

Marie Morel & Mylène Bes­son, Expo­si­tion, La Villa, Mon­tre­vel en Bresse, du 3 avril au 20 mai 2023.