Anne-Marie Jeanjean, Casse-tête

Calli­grammes et comptines

Calli­grammes et comp­tines racontent la vie sous tous ses aspects — grands ou petits — inté­rieurs ou exté­rieurs.

Dans la rue de la poé­tesse, tout grouille entre “prê­teurs de minutes”, “cou­peurs de cha­grin” ou “tro­queuses de mensonges”.

Existe aussi un voyage, de la révo­lu­tion néo­li­thique à la sur­ex­ploi­ta­tion des hommes (et sur­tout des enfants et des femmes). Du flot du monde, Anne-Marie Jean­jean tente de sau­ver ce qui peut l’être et ce, avant la dis­pa­ri­tion totale sous les flots comme dans la séche­resse et les démen­ta­li­sa­tions et déma­té­ria­li­sa­tions de tous ceux qui, ins­tal­lés devant leurs écrans, sont déjà englou­tis par la sidé­ra­tion des intox et virtualisations.

Face à cet état du monde, le livre demeure un com­bat ludique mais sérieux pour empê­cher le silence en divers jeux de sapience et d’intelligence.

Toute société en a besoin. Et nous ne fai­sons pas excep­tion à la règle.

jean-paul gavard-perret

Anne-Marie Jean­jean, Casse-tête, Edi­tions Pleine Page, coll. Les oubliés, 2022, 52 p. — 10,00 €.