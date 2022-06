Céline de Roany, De si bonnes mères

Quelle enquête !

Après l’époustouflant Les Beaux Men­songes (Les Presses de la Cité – 2021), Céline de Roany réci­dive avec De si bonnes mères.

Pre­nant pour décor la région nan­taise, sa région natale, la roman­cière déve­loppe une intrigue où se côtoient une noir­ceur presque abso­lue et une lumière étin­ce­lante. Elle n’a pas son pareil pour faire coha­bi­ter actions infâmes et sen­ti­ments élevés.

Ce dimanche 1er juillet 2018, à Clichy-sous-Bois, Céleste tombe dans un piège et subit le mar­tyre avant de triom­pher. Mais à quel prix ! Le récit conti­nue un an plus tard quand Ithri rejoint Céleste sur une scène de crime. Des amou­reux ont décou­vert le cadavre putré­fié d’une femme dans une rigole, le long d’un sen­tier. Sur place, ils tentent de trou­ver quelque indice mal­gré l’état de la vic­time. Seuls quelques longs che­veux enrou­lés sur une grosse alliance se trouvent à proxi­mité du corps.

C’est à par­tir du 24 sep­tembre que les évé­ne­ments macabres se suc­cèdent sur les îles du Porte-Pierre et du Com­bat­tant dans le parc régio­nal de Brière, près de Gué­rande. Cela débute avec le meurtre de Sté­phane, un sai­son­nier cui­si­nier qui, lors d’une ran­don­née, est le témoin d’une scène fatale.

Pour pal­lier le manque d’effectifs, la gen­dar­me­rie fait appel à Gwil­herm Gué­zen­nec, un com­man­dant en retraite depuis peu. Mais Céleste et Ithri sont éga­le­ment char­gés de l’enquête et doivent se rendre sur place. Or, gen­darmes et poli­ciers sont sou­vent en désac­cord.

Mais les décou­vertes macabres se mul­ti­plient, des liens s’établissent avec des affaires anciennes non élu­ci­dées. Et Céleste est rat­tra­pée par la justice…

Avec ce roman, Céline de Roany aborde la mater­nité, thème déjà sous-jacent dans son pré­cé­dent livre, avec ses diverses approches, les pos­si­bi­li­tés variées de la fécon­da­tion, les dif­fi­cul­tés et trau­ma­tismes liés. Elle évoque des consé­quences comme : “Son ventre éti­rait le maillot jusqu’à le blan­chir et ses seins avaient gon­flé de manière obs­cène. Ses cuisses étaient pique­tées de cel­lu­lite. Fallait-il être dégoûté de sa femme pour lui infli­ger cela !“

Pour faire vivre les dif­fé­rentes intrigues car elle sait mul­ti­plier les voies secon­daires, elle entoure son équipe récur­rente de per­son­nages nom­breux et variés aux pro­fils tra­vaillés, fine­ment étu­diés pour en rendre le meilleur dans leur rôle.

La roman­cière ima­gine, en paral­lèle de Céleste, le com­man­dant Gwil­herm Gué­zen­nec qui connaît bien les lieux et nombre d’insulaires gra­vi­tant dans le décor. Il uti­lise des méthodes d’investigation peu conven­tion­nelles. Ce per­son­nage aty­pique vole­rait presque la vedette à l’héroïne. Celle-ci est éga­le­ment hors normes tant dans sa vie pro­fes­sion­nelle que pri­vée.

Gra­ve­ment muti­lée, elle doit vivre avec des séquelles visibles, des trau­ma­tismes profonds.

Avec une mul­ti­pli­ca­tion d’images très par­lantes, un tempo enlevé, c’est un récit très agréable à lire avec son écri­ture fluide, son atta­che­ment à suivre des per­son­nages par cha­pitre. L’auteure glisse quelques clins d’yeux comme, par exemple, à pro­pos de sta­tis­tiques sur la nature d’indices : “Aucune idée, je l’ai lu dans un bou­quin de Ber­nard Minier.“

Tou­te­fois, elle donne quelques des­crip­tions très réa­listes. Elle intro­duit une légende bre­tonne et évoque la Jus­tice en des termes assez peu élo­gieux face au trai­te­ment que subit Céleste.

Avec De si bonnes mères, Céline de Roany signe un roman excep­tion­nel, d’une grande qua­lité tant dans les rouages de l’intrigue, la ten­sion du récit, que par une gale­rie de pro­ta­go­nistes par­ti­cu­liè­re­ment captivants.

serge per­raud

Céline de Roany, De si bonnes mères, Les Presses de la cité coll. “thril­ler”, mars 2022, 480 p. – 21,00 €.