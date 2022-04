Jean-Pierre Sergent, Polyphonies : arts, cultures & civilisations (exposition)

Du passé au futur

Prenant comme sorte d’incipit à son expo­si­tion la phrase de Her­mann Hesse :“Quand vous détes­tez une per­sonne, vous détes­tez quelque chose en elle qui fait par­tie de vous-même. Ce qui ne fait pas par­tie de nous-même ne nous dérange pas.”, Jean-Pierre Ser­gent crée depuis ses œuvres réa­li­sées à New York, après ses voyages mexi­cains et l’attentat du 11 sep­tembre 2001, une éner­gie et ajoute-t-il “une vio­lence esthé­tique, kar­mique, sexuelle”.

Tout semble res­sur­gir de la pro­fon­deur, des temps archaïques, sau­vages en fusion avec l’existence.

Face et envers les réa­li­tés com­plexes d’un moi cos­mique et des des­ti­nées humaines, il ramène au jour arts et rituels des anciennes civi­li­sa­tions là où la sexua­lité était le lien et le point de départ.

L’artiste a donc mélangé plu­sieurs images tirées du fond des temps afin de créer une nou­velle noce de rituels diver­si­fiés et d’ouvrir le monde en péril et en un moment où dit-il “la beauté uni­que­ment, n’est plus une excuse suf­fi­sante à la créa­tion artistique.”

Il faut plus et une telle créa­tion le prouve.

jean-paul gavard-perret

Jean-Pierre Ser­gent, Poly­pho­nies : arts, cultures & civi­li­sa­tions, Gale­rie de L’Orangerie, 32 Grande Rue, 70100 Sau­vi­gney les Gray, du 23 avril au 6 juin 2022.