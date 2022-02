Alain Marc, Polaroïds

La chair fond comme neige au soleil

Pola­roïds part à l’assaut de le chair. Nous en avons rare­ment été plus près et proche à réin­té­grer sa force en des échange plu­tôt parfait.

Mais qu’on ne s’y trompe pas : ces “Pola­roïds” ne sont pas des pho­to­gra­phies mais un concept. Celui de l’image la plus crue et quasi inédite dans une écri­ture minu­tieuse qui joue du pano­ra­mique comme du très gros plan.

D’où cette poé­tique topo­lo­gique des lieux où les corps s’enracinent. Cha­cun s’invite au des­sert. Un spasme roule en des cercles enfouis. Exit catins et pucel­lese

Les femmes sont fières de qui elles sont, de ce qu’elles font et leurs lar­rons idem. Le tout dans des des­crip­tions qui rap­pellent celles de Bataille et de Bourgade.

Poèmes et proses de Marc Alain ouvrent en consé­quence la per­sienne de geôles secrètes. Plus ques­tion de para­boles. Nous sommes — si l’on peut dire — dans le dur. Les mots creusent la chair, la décrivent avec dou­ceur.

Exit la cruauté des contes pour le plai­sir des soi­rées liber­tines. Tout est posé par l’auteur pour que le sexe ne soit en rien une machine célibataire.

Dans une lit­té­ra­ture directe et vive, rien de vul­gaire. Le corps s’abreuve lorsqu’il a soif, aux pré­misses des passes ; la chair fond comme neige au soleil

Des jupons se relèvent lorsque des génu­flexions créent cer­tains baptêmes.

jean-paul gavard-perret

Alain Marc, Pola­roïds, Edi­tions Tin­bad, coll. Tin­bad Texte, Paris, 2022, 160 p. — 19, 00 €.