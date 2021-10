Cingria, Album — L’extincteur et l’incendiaire

La fécon­dité du désordre

Valère Nova­rina consacre le plus beau des hom­mages au pri­mi­tif per­fec­tionné, pra­ti­quant de “l’épinette et écri­vain au XXe siècle d’un traité sur la lec­ture des neumes, qu’il ima­gi­nait iodés et proches des chants de halage et qui fit l’éloge du latin mona­cal, de l’art roman rupestre, et de la selle Brooks du vélo avec lequel il fai­sait de la contre­bande de kirsch”.

L’œuvre du vaga­bond suisse frappe par son exu­bé­rance maté­rielle. Sa faconde rejaillit aux côtés de pho­to­gra­phies dans cet album.

Vigueur et éner­gie s’en dégagent au milieu de sa famille, de lieux clés, de la fabri­ca­tion de l’œuvre et de divers réseaux. L’auteur y reprend corps et âme.

Cingria aima digres­ser et vati­ci­ner sans pré­sa­ger ce qui avance dans sa créa­tion. Preuve que la haute mon­tagne est pro­pice aux inven­tions. Il laisse der­rière lui manus­crits, pho­to­gra­phies, œuvres d’art, papiers offi­ciels, objets per­son­nels, cor­res­pon­dance. Réunis dans cet album, ils des­sinent la par­cours de “l’extincteur, incen­diaire”.

Il fixe ses idées sur les sup­ports les plus divers, qu’il couvre de son écri­ture jusque dans les moindres recoins. Existent là divers déluges où elle élar­git et libère ce qu’elle touche en cas­sant les idées reçues dans la fécon­dité du désordre.

L’auteur reste tel qu’il est : sin­gu­lier et impré­vi­sible, tou­jours renais­sant, tou­jours désar­genté, sans domi­cile fixe et dans la pano­plie de ses sup­ports d’écriture tan­tôt d’excellente qua­lité, tan­tôt fra­giles et recy­clés.

Ils donnent accès plus à des bribes de texte qu’à des com­po­si­tions défi­ni­tives au sein de marges, asté­risques, notes, apos­tilles et repentirs.

jean-paul gavard-perret

Cin­gria, Album — L’extincteur et l’incendiaire. Océane Guille­min, pré­face de Valère Nova­rina, La Bacon­nière, Chêne-Bourg (Suisse), 2021, 184 p. — 27.50 € / 39 CHF.