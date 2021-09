Lousnak, La naissance de Vénus

Vénus ou l’antidote au chaos

Artiste mul­ti­dis­ci­pli­naire et enga­gée, actrice et réa­li­sa­trice, Lous­nak tra­vail sur le mythe de Vénus depuis plu­sieurs années. Le début de ce tra­vail a été pré­sen­tée en 2017 à Flo­rence en Ita­lie et à Ere­van en Armé­nie en 2019.

Elle le pré­sente ainsi : « Pen­dant que la terre tourne sur elle-même — à 1600 kilo­mètres à l’heure — on ne cesse de la détruire et de s’autodétruire un peu plus chaque jour. Mal­gré les géno­cides, les guerres, le racisme, la haine, la pan­dé­mie, l’abus et la des­truc­tion de nos res­sources natu­relles, c’est encore et tou­jours l’amour qui fait qu’on se tient debout! C’est avec cette cer­ti­tude que j’ai construit l’univers de La nais­sance de Vénus ».

Elle tra­vaille sur cette figure de l’amour et de désir pour répondre aux fata­li­tés et aux des­truc­tions dans un désir de sur­vi­vance qu’elle scé­na­rise aussi dans d’autres séries. Vénus n’est pas trai­tée ici de manière “bot­ti­cel­lienne” mais sous forme dys­to­pique. Moins de nais­sance, il s’agit de sur­vie.

Vénus doit se débrouiller, se dépê­trer dans filets et réseaux par­cou­rus d’intensités diverses de mémoire, de pen­sée, de sensation.

Lous­nak per­met de com­prendre que la limite n’est pas où l’on croit. Son bout du bout n’est plus dans le sujet mais dans le trai­te­ment plas­tique et à la recherche du « où ça résiste ». L’extrême n’est inté­res­sant que lorsque — comme chez une telle créa­trice — son trai­te­ment s’éloigne des per­ver­sions sim­ple­ment mimo­lo­giques ou libi­di­nales.

De l’obsession, nous glis­sons sou­dain vers un magné­tisme par­ti­cu­lier. De vie ou de mort. Avec ses secrets et ses énigmes.

L’œuvre pos­sède donc une force rare de sub­ver­sion.

Elle rap­pelle que la vraie nudité ne se laisse sai­sir qu’après avoir affronté jusqu’au bout la nudité du langage.

jean-paul gavard-perret

Lous­nak, La nais­sance de Vénus, gale­rie Yel­low­Fi­shArt , Mont­réal, Du 7 au 24 octobre 2021.