Yorgos Thèmelis, Ars Poetica & Poèmes bibliques

Possi­bi­lité de renaissance

Poète, essayiste et tra­duc­teur, Ber­nard Gras­set per­met de décou­vrir en fran­çais les deux der­niers recueils d’un des poètes majeurs du XXème siècle grec : Yor­gos Thè­me­lis (1900–1976).

Navi­gant entre foi et doute, l’auteur n’a cessé de cher­cher une voie de lumière à la chute de l’humain dans un monde où la mar­chan­dise règne: “Tout se vend et s’achète / Tout devient vénal” dans une loi per­ver­tie — celle de l’offre et la demande.

Le poète tente de lever des hypo­thèques contre les ven­deurs de cré­dit dou­teux. Car l’âme, même réduite à un “os de chien”, peut res­ter inalié­nable même s’il faut du cou­rage. Beau­coup la trouvent “embar­ras­sante”, mais il convient de sau­ver au moins ses restes et ses guenilles.

Ce qui est pas­sible de mort reste tou­jours pour Yor­gos Thè­me­lis en pos­si­bi­lité de renais­sance. Et il exprime sa pen­sée de manière directe, dans un lyrisme plu­tôt froid, lucide et sans emphase.

Celui qui est croyant et non croyant, en état d’éveil, ne renonce pas même si toute voix cache un silence.

Car le silence peut cacher un cri de résis­tance face aux idoles. Seuls ceux qui aban­donnent y sacri­fient.

Ce n’est jamais le cas du poète grec. Il “lutte pour s’accomplir”, tourné vers le réveil et la lumière.

jean-paul gavard-perret

Yor­gos Thè­me­lis, Ars Poe­tica & Poèmes bibliques, tra­duc­tion de Ber­nard Gras­set, Edi­tions Res­sou­ve­nances, Coeuvres-en-Valsery, 2021, 188 p. — 21,99 €.