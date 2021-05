Julien Teyssandier, Ceux qui voudraient fuir

Entrer dans l’absence

Julien Teys­san­dier pro­pose une errance duale dans une ville à la Cal­vino. Les fêtes, ombres et fan­tômes de l’univers de l’Italien se trans­forment en obs­cure clarté vu les deux per­son­nages cen­traux : un méde­cin légiste peu en phase avec la vie et une étu­diante qui ne l’est guère plus — ses études en cinéma la portent davan­tage vers le songe que le réel.

Ils vont ten­ter de fuir pour atteindre des matins plus ou moins mys­tiques qui ramè­ne­raient moins au jour qu’à “une faveur de dieu” au moment où le héros est rap­pelé “à l’odeur de javel et du for­mol vapo­risé au moment de la dés­in­fec­tion des corps.“

Au moment où le scal­pel sonde la viande humaine.

Vivre revient à entrer dans l’absence même si le couple tente d’entrer à deux dans la vie au sein d’un exode.

L’amour s’y vou­drait libre jusqu’à offrir une grâce dou­lou­reuse aux dou­lou­reux pétris d’ombres.

jean-paul gavard-perret

Julien Teys­san­dier, Ceux qui vou­draient fuir, édi­tions Nou­velle Marge, mai 2021 — 13,00 €.