Le Monde dans un grain de riz : revue Brèves

La revue idéale !

Sous-titrée : “Antho­lo­gie per­ma­nente de la nou­velle”, Brèves est une revue tri­mes­trielle de qua­lité consa­crée à l’art de la nou­velle. Depuis 1981, elle publie des écri­vains recon­nus ou incon­nus.

Elle redé­couvre éga­le­ment des textes oubliés et consacre des numé­ros spé­ciaux à des pays ou à des genres spé­ci­fiques de nouvelles.

Elle accueille en sa der­nière livrai­son la micro­nou­velle chi­noise, qui se concentre en quelques traits : briè­veté, pré­sence obli­ga­toire d’une chute, nombre de per­son­nages très res­treints, avec un texte por­tant cri­tique de la société, et une cer­taine iro­nie ; des textes cise­lés, comme ces grains de riz repré­sen­tant un monde entier.

Cer­tains auteurs occi­den­taux ou japo­nais n’ont d’ailleurs pas man­qué de s’approcher de cet art vieux de vingt siècles.

Le volume pré­sente une intro­duc­tion sur le genre et l’histoire de la micro­nou­velle chi­noise, par Grâce Hong­hua Poi­zat, puis six textes inédits. La deuxième par­tie est consa­crée à LING Din­gnian, pré­senté par Grâce Hong­hua Poi­zat (« Un maître du genre »), puis par François-Karl Gsch­wend (« Lire LING Din­gnian) : douze nou­velles, toutes plus sur­pre­nantes les unes que les autres, de cet auteur reconnu, sont pro­po­sées à notre curio­sité intel­lec­tuelle ; la bio­gra­phie des deux orga­ni­sa­teurs du numéro est ensuite indi­quée, puis un cahier de pho­to­gra­phies en cou­leur (« entre tra­di­tion et moder­nité ») per­met de voya­ger en Asie en ces temps de claus­tra­tion, ce qui n’est pas négli­geable, de don­ner corps aux réa­li­tés évo­quées dans les textes, mais aussi de décou­vrir les auteurs. Enfin, la par­tie « Pas de roman, bonne nou­velle ! » offre une déam­bu­la­tion gui­dée dans les publi­ca­tions récentes en fran­çais de recueils de nou­velles chinoises.

Brèves informe éga­le­ment sur l’actualité de la vie lit­té­raire, pro­pose des études, des dos­siers, des entre­tiens, des notes de lec­ture et invite chaque tri­mestre un nou­veau plas­ti­cien pour les illus­tra­tions.

Pour tout ama­teur de nou­velle ou écri­vain (en herbe ou pas), c’est la revue idéale !

yann-loic andre

« Le Monde dans un grain de riz : micro­nou­velles chi­noises », revue Brèves, n° 117, 2021 — 18,00 €.