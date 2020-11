Alexandre Castant & Iwona Tokarska-Castant, Visions de Mandiargues

Le “rayon­nant” des images

Essayiste, cri­tique d’art, Alexandre Cas­tant a publié, entre autres, articles et livres sur l’auteur dont Esthé­tique de l’image, fic­tions de Man­diargues, 2001. Après sa thèse de doc­to­rat sur le sur­réa­lisme de seconde géné­ra­tion, Iwona Tokarska-Castant a codi­rigé, avec Éric Dus­sert, l’édition de la cor­res­pon­dance entre l’auteur et Jean Paul­han (Cor­res­pon­dance 1947–1968, Gal­li­mard, 2009).

Les deux co-dirigeront avec Pierre Tami­niaux, au Centre Cultu­rel Inter­na­tio­nal de Cerisy, le col­loque “Man­diargues : Écrire entre les arts”.

Ce livre ras­semblent d’abord des oeuvres et témoi­gnages sur le rap­port de Man­diargues et des images. S’y retrouvent, entre autres, Wil­fredo Lam, Bre­ton, Man Ray, Miche­lan­gelo Anto­nioni, Bill Viola Leo­nor Fini, Hans Bell­mer et bien d’autres.

Mais les auteurs mettent aussi n rap­port l’oeuvre du poète avec de nom­breux créa­teurs contem­po­rains pour faire des liens entre l’univers de l’auteur et le leur — quel que soit le genre (pho­to­gra­phie, vidéo, cinéma, théâtre) — dont Jan Fabre, Jacques Vin­cey, Krzysz­tof War­li­kowski, David Lynch, Raoul Ruiz, Api­chat­pong Weerasethakul.

Dès lors, sur­gissent de nou­veaux angles sur l’oeuvre comme sur le baroque, l’art des jar­dins ou la sémio­lo­gie, l’érotisme ou la plas­ti­cité des images men­tales.

Et des pho­to­gra­phies dont celles de Ber­nard Plossu, Bona Pieyre de Man­diargues, Flo­rence Che­val­lier, Kourt­ney Roy, Muriel Pic et Fran­çoise Nuñez, ouvrent chaque cha­pitre des “Visions de Mandiargues”.

Le livre crée divers échos par-delà le temps. Preuve que de Man­diargues a tou­jours été fas­ciné par le “rayon­nant” (écrivait-il) des images. Il reste un des rares auteurs de lit­té­ra­ture d’occident à en être autant curieux. Et ce, au sens actif à la manière de Sade pour lequel il a aussi une “sym­pa­thie pous­sée”. L’auteur cherche en effet sans cesse com­ment s’articulent les res­sorts de l’écriture et de l’image.

Pour lui, “le vrai curieux n’est pas celui des grandes bizar­re­ries” de celle-ci mais celui qui, péné­trant dans leur mai­son, éta­blit l’état des dif­fé­rentes pièces pour y faire la lumière en se ser­vant des com­mu­ta­teurs lit­té­raires d’une façon inha­bi­tuelle. Pieu­se­ment irres­pec­tueux comme on doit l’être dans un lieu de délec­ta­tion où le péché désor­donne la struc­ture de la rai­son rai­son­nante, raisonnable.

De Man­diargues ouvre ainsi les vête­ments bou­ton­nés des images. Les artistes contem­po­rains qui lui “répondent” ici l’ont bien com­pris. Et si l’auteur appré­cie les images, c’est de façon à ce que nulle doc­trine, nul pré­li­mi­naire ne gou­vernent son écri­ture au moment où elle vise plus à un déchi­re­ment qu’à un cli­mat spi­ri­tuel.

Le poète sou­li­gna d’ailleurs ce qu’il existe de fas­ci­nant, d’opaque, d’inépuisable dans l’image.

En ce sens, comme le prouvent les deux auteurs, l’œuvre reste pro­fon­dé­ment moderne. Son hydre de mots les plus justes n’est pas pour lui une manière de théâ­tra­li­ser l’image mais de l’illimiter. Sa pré­sence revient à créer une langue nou­velle où se pro­page un éche­lon­ne­ment signi­fiant.

Non pour le seul plai­sir du lec­teur mais pour qu’il se sente péné­tré par les images du poids et de la com­plexité de la vie.

A tra­vers elles, l’auteur ne cher­cha pas une marge, mais donna une com­pré­hen­sion plus pro­fonde des rap­ports qui “unissent” et régente deux dimen­sions de la repré­sen­ta­tion.

Les artistes “invi­tés” l’ont bien com­pris en réin­ter­pré­tant un théâtre dressé sur notre abîme et notre désir là où l’image donne à l’écriture les moyens de rendre simul­ta­né­ment le char­nel et son sur­plomb réflexif.

jean-paul gavard-perret

Alexandre Cas­tant & Iwona Tokarska-Castant, Visions de Man­diargues, Edi­tions Fili­granes, Paris, 2020, 192 p. — 25,00 €.