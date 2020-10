Au coeur des ténèbres

Dans ce nou­vel opus et comme l’indique l’éditeur, Roland Sénéca “bouche les inter­valles dans le bain du lan­gage”.

Tout se joue dans l’articulation des des­sins et des texte qui d’une cer­taine manière nous obligent à nous voir et nous nommer.

Le des­sin entame le tra­vail que le texte et sa méta­phy­sique par­ti­cu­lière achèvent, pré­cisent, déplient comme sou­vent chez un tel créa­teur.

Et ce, pour nous retrou­ver tout en remon­tant aux sources du des­sin et du langage.

Texte et image, intel­lec­tuel­le­ment et sen­so­riel­le­ment, créent une coïn­ci­dence contre les souillures que génèrent les ténèbres que Sénéca éclaire.

Il conti­nue d’un livre à l’autre à nous faire signe en entre­te­nant une rela­tion native pour atteindre un point pre­mier, indes­truc­tible, visible par le noir de l’encre.

Nous cher­chons tou­jours à le décou­vrir et le créa­teur le fait jaillir et cré­pi­ter par son ins­pi­ra­tion la plus profonde.

jean-paul gavard-perret

Roland Sénéca, L’avancée aveugle, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2020, 104 p. — 20,00 €.