Margue­rite et autres fleurs bleues

Le texte de Laure Samama est tout en dis­cré­tion. C’est celui d’une regar­deuse en rien voyeuse.

Par de simples des­crip­tions d’une vie simple se crée le jeu d’une sub­tile intériorité.

Pas de fausse pudeur mais pas d’impudeur non plus. Tout est à fleur de gra­vier, de façade et de peau plus ou moins fuyante.

L’ensemble est un peu triste : mais pas ques­tion de tom­ber dans le pathos.

René a sans doute fini sa vie — enfin presque. Il pour­rait en rêver une autre.

Mais le titre est trom­peur : il se contente de ce qu’il a.

jean-paul gavard-perret

Laure Samama, Le rêve de René, Edi­tions Fur­tives, Besan­çon, 2020.