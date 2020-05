Cédric Demangeot, Le poudroiement des conclusions

Lire dans le noir

“Scribe de ser­vice”, comme il se plaît par­fois à se décrire, Cédric Deman­geot dans Le pou­droie­ment des conclu­sions se livre à un pot-pourri de ses remarques, réflexions, digres­sions, pen­sées et com­men­taires poé­tiques en 5 moments.

Il y a là les amours lit­té­raires de l’auteur avec en tête Marina Tsve­taeva et Jacques Dupin — preuve (déjà) que l’auteur à la goût bon. Mais ces amours ne sont pas les seules : Cen­drars, Svevo, Pizar­nik, Béné­zet, Lau­tréa­mont, Viarre, Kafka et d’autres font bonnes figures.

Deman­geot pos­sède le mérite d’éviter les com­men­taires au sujet des textes pri­sés. Il veut juste “les faire siens dans sa propre voix, sa propre manière de vivre, son propre corps.“

Il s’agit alors par cette immix­tion d’un rap­port néan­moins par­ti­cu­lier : faire d’entrer « dans l’intimité de per­sonne”. Ce qui résonne avec le titre d’un de ses pré­cé­dents livres : “Pour personne”.

Si l’on pré­fère, cela revient à “lire dans le noir” afin de s’abandonner voire de dis­pa­raître dans la lec­ture qui devient l’expérience la plus par­ti­cu­lière qui soit et qui, pour l’auteur, a par­tie liée avec l’écriture. Le créa­teur cherche tou­jours à énon­cer dans sa langue “ce qui nous est étran­ger” en ce qui tient d’une lutte pour atteindre ce qui n’a pas encore de noms ou de mots dans une “expé­rience d’exil et d’enfermement”.

Le tout pour arri­ver à ce qu’Artaud espé­rait : à savoir vivre son exis­tence et la sauver.

Il s’agit de sup­por­ter le chaos sans pré­tendre à lui don­ner sens ou conti­nuité en dis­tri­buant des élé­ments qui per­mettent d’atteindre des arpents de savoir. C’est pour­quoi, en témoi­gnant de tout, le poème tente de domi­ner la des­truc­tion de masse comme l’anéantissement de l’esprit en un monde où les hommes sont « prêts à pis­ser du pétrole ».

La poé­sie pos­sède donc un carac­tère chi­rur­gi­cal ou n’est pas. Par sa “neige”, et quel que soit le temps, l’auteur avance, marche dans un sen­ti­ment de déroute mais aussi de conquête selon l’exigence achar­née qui marque son écri­ture même.

jean-paul gavard-perret

Cédric Deman­geot, Le pou­droie­ment des conclu­sions, Des­sins d’Ena Lin­den­baur, L’Atelier contem­po­rain, Stras­bourg, 2020, 162 p. — 20,00 €.