Lionel Bourg, C’est là que j’ai vécu

Une écri­ture qui tient le coup

Aux pré­ten­tieux, à ceux qui croient voir le pôle — nord ou sud -, Lio­nel Bourg offre ses sur­faces de répa­ra­tions. Et celles de la cité qui l’a fait : Saint-Etienne. Le jeune sep­tua­gé­naire ramène aux rues où il a couru, s’est battu et est même “niai­se­ment” (dit-il) tombé amou­reux et ce “par amour de l’amour et parce que j’avais lu “Union libre” d’André Bre­ton, ajoute-t-il, ce qui n’est pas le meilleur moyen de réus­sir son couple…

Mais Lio­nel Bourg ne fait pas dans la déplo­ra­tion. Il crée une entente apai­sante mais pro­pose aussi bien des moque­ries et des sar­casmes entre le temps d’hier et celui d’aujourd’hui (et ses ciga­rettes élec­tro­niques, ses clé USB). Le tout dans un lien avec les poètes et les pay­sages qui l’ont “fait” au fil du temps depuis les pla­teaux du Velay avant de deve­nir un temps pié­ton de Paris.

Les réfé­rences lit­té­raires sont presque trop nom­breuses mais elles ont ins­truit l’homme et l’auteur s’en ins­truit encore. Le tout dans un style lim­pide. Il nour­rit de son imper­ti­nences et de ses petites véri­tés du moment nos émo­tions en nous frot­tant aux “lam­beaux” de sa vie. D’où la néces­sité de cet échange entre la poé­sie, la lit­té­ra­ture et le monde du pays des vol­cans.

Le pré­sent et le passé se mêlent, le second innerve le pre­mier en des opé­ra­tions — enten­dons ouver­tures - avec la fan­tai­sie des soli­taires qui gardent un regard enchanté sur leurs amours d’antan.

Lionel Bourg reste le “for­çat dis­crè­te­ment carac­té­riel, rou­leur sans endu­rance” mais qui tient le coup.

Comme son écriture.

jean-paul gavard-perret

Lio­nel Bourg, C’est là que j’ai vécu, Qui­dam Edi­teur, Meu­don, 2019, 124 p. — 14,00 €.