J.R.R Tolkien, Histoire de la Terre du Milieu. Premier Livre des Contes perdus

« Met­tez votre jeune doigt sur ces vieilles lettres et lisez. »

Le Pre­mier Livre des Contes per­dus est une suite de contes rela­tant l’histoire du monde en son pre­mier âge, dans l’univers fic­tif de Tol­kien. Comme pour l’essentiel de son oeuvre, ces textes furent publiés par son fils Chris­to­pher après sa mort. Mais, à la dif­fé­rence du Sil­ma­ril­lion, la somme abou­tie, où les mêmes contes sont cen­sés être orga­ni­sés dans leur forme la plus ache­vée, le Pre­mier Livre des Contes per­dus reprend l’histoire du monde par des écrits datant des années 1930, soit dans leur ver­sion la plus ori­gi­nale.

Ce qui met aux prises le lec­teur avec un style volon­tai­re­ment archaïque et tra­vaillé, comme l’indique la très inté­res­sante note du tra­duc­teur en fran­çais, Adam Tol­kien, et avec un contenu lar­ge­ment dif­fé­rent de celui du Sil­ma­ril­lion. Car l’auteur dans sa créa­tion n’a jamais cessé de reprendre et de réécrire la même his­toire. Le Sil­ma­ril­lion en est le récit condensé, et les Contes per­dus une somme de textes riches et touf­fus, dont dif­fèrent les noms propres et la focalisation.

Car, néces­sai­re­ment, le récit ne s’attarde pas sur les mêmes points d’une ver­sion à l’autre. Par exemple est détaillée la cap­ture de Melko, le dieu du mal, alors qu’elle est men­tion­née seule­ment dans le Sil­ma­ril­lion. Ainsi est-il donné au lec­teur de voir par quel che­min et par quel tra­vail déduc­tif, de l’une, l’autre oeuvre a été publiée. D’ailleurs, chaque conte est suivi d’un com­men­taire presque exclu­si­ve­ment com­pa­ra­tif de l’éditeur.

On trou­vera donc d’autant plus d’intérêt à lire les Contes per­dus si l’on a en tête les textes du Sil­ma­ril­lion, l’oeuvre soeur. Ces contes étant déve­lop­pés et leur nar­ra­tion mise en abyme par les per­son­nages d’Eriol le voya­geur et de ses hôtes, ils semblent plus auto­nomes car plus consis­tants par rap­port à leur ver­sion tar­dive, et en même temps liés entre eux par le récit paral­lèle du séjour d’Eriol.

Mais les Contes per­dus ne sont pas qu’une ver­sion ori­gi­nale du Sil­ma­ril­lion, où serait donné au lec­teur de l’approfondir. Leur cor­res­pon­dance doit mettre en relief leur génie res­pec­tif. Le Sil­ma­ril­lion com­mence par le com­men­ce­ment. Il inter­dit toute média­tion entre le récit et le lec­teur, tout en ne ces­sant jamais de les mettre à dis­tance, par la mise en pro­fon­deur du récit, et donc, de plon­ger son lec­teur dans les temps recu­lés et fic­tifs qui lui servent de cadre. Les Contes per­dus quant à eux prennent l’histoire par la fin. Ils ramènent et convoquent le récit au temps du séjour d’Eriol, et ainsi, détachent l’histoire racon­tée du récit qui la relate.

Par ce pro­cédé inverse, l’histoire donne au récit sa qua­lité de conte. Elle est enfouie pour être décou­verte et décou­verte pour être enfouie. Et c’est elle qui se plonge dans le pré­sent. C’est le Pre­mier Âge qui se donne à lire au lec­teur com­pa­gnon d’Eriol. Tel est le génie des Contes per­dus. Il est pro­pre­ment lit­té­raire car il est pro­pre­ment fic­tion­nel. L’auteur crée sa propre tem­po­ra­lité. Et dans cette illu­sion du temps, il plaque une ancien­neté fac­tice au monde, tout en fei­gnant de mettre à jour son his­toire. Il fait des Contes per­dus un jeu de dis­tances où l’histoire oscille entre son dérou­le­ment et son récit, et reste dans cette posi­tion si ambi­guë et si intermédiaire.

Tolkien joue avec le temps sans doute plus qu’avec la chro­no­lo­gie de son uni­vers. La nar­ra­tion est à elle seule une stra­té­gie par laquelle il éla­bore cet uni­vers, stra­té­gie suprême, puisqu’elle en éta­blit le cadre, la forme la plus fon­da­men­tale. Dans les Contes per­dus, le lec­teur retrou­vera donc le même degré d’imagination que par­tout ailleurs dans l’oeuvre de Tol­kien. Mais il trou­vera aussi que le temps est sa fic­tion véritable.

enzo miche­lis

J.R.R Tol­kien, His­toire de la Terre du Milieu. Pre­mier Livre des Contes per­dus, Pocket, 2015, 384 p. — 7,50 €.