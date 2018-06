Ismaël Billy, Amours sibériennes

Le glacé et le brûlant

Ponc­tué par les superbes encres mini­ma­listes de Caro­line François-Rubino, ce livre est tra­versé de deux amours : celui de la poé­sie, celui des grands espaces. La Sibé­rie est prise ici entre un passé mytho­lo­gique et un pré­sent géo­gra­phique mais une troi­sième pas­sion la sur­plombe.

Elle est peut-être aussi au croi­se­ment du rêve et du réel d’autant que le poète — quoique vide de celle qui creuse l’absence — ne s’oublie jamais.

Ismaël Billy garde un côté Grand Russe et barou­deur amé­ri­cain dans un contexte tout autant orien­tal que fran­co­phone. Et ses textes jouent sans cesse dans divers sys­tèmes de répé­ti­tions, tendres et lan­ci­nantes comme si l’amour ne pou­vait s’abandonner au lâcher prise. La Sibé­rie en devient la pro­thèse, le sub­sti­tut dont les encres de Caro­line François-Rubino signent des indices autant géo­gra­phiques que de la fémi­nité.

Mais le poète abuse quelque peu des adjec­tifs trop qua­li­fi­ca­tifs. Ils sont par­fois inutiles et Billy devrait faire plus confiance à son propre lan­gage. Néan­moins, le poème est animé d’une force incar­née entre les deux élé­ments qui fondent le texte : le sen­ti­ment irré­pres­sible et la han­tise des lieux.

jean-paul gavard-perret

Ismaël Billy, Amours sibé­riennes, Encres de Caro­line François-Rubino, Edi­tions du Cygne, Paris, 2018, 58 p. — 10,00 €.