L’innom­mable

Jean-Claude Pecker est né à Reims en 1923. Il est astro­phy­si­cien, pro­fes­seur hono­raire au Col­lège de France et membre de l’Académie des Sciences. Il a publié de très nom­breux livres scien­ti­fiques ainsi que des ouvrages d’art et de poé­sie. Ce texte prend dans son œuvre un sens par­ti­cu­lier : il a mis 50 ans avant de pou­voir l’écrire et 10 ans pour le faire.

Les huit poèmes sont un théâtre d’ombre des dis­pa­rus. Pas n’importe les­quels. Nelly et Vic­tor. Les parents de l’auteur arrê­tés en 1944 le jour de son 21ème anni­ver­saire. « Je ne me suis jamais remis de leur dis­pa­ri­tion. Ils ont été arrê­tés parce qu’ils étaient juifs ». Les dis­pa­rus ne cessent de le han­ter. Les images de leur arres­ta­tion sur­gissent dans la “ moelle ” de l’auteur au nom des “ taliths ” vu sans doute par l’auteur à Auschwitz.

En un tel texte raris­sime, la langue laisse sans voix. Elle devient le mon­tage d’un épi­sode trau­ma­tique. L’auteur l’évoque non pour lut­ter contre l’oubli mais pour ten­ter de vivre. Et si au com­men­ce­ment était le Verbe, à la lumière noire de la Shoah ce verbe est resté pour Pecker de l’ordre de l’innommable.

Néan­moins, le poème n’est pas un devoir de mémoire mais un cri d’amour. Il sort de l’ombre et de la nuit du temps. C’est un théâtre d’ombres. Ecrire revient à vivre et mou­rir. Plus ques­tion de faire de choix entre ces deux verbes. Ils nous enseignent com­bien l’écriture ne se sai­sit pour celui qui devint l’orphelin que l’alignement d’un temps devenu tombe. Ces mots portent la dou­leur inté­rieure que seule la mort pourra effacer.

jean-paul gavard-perret

Jean-Claude Pecker, Lamento 1955–1994, Z4 édi­tions, Les Nans, 2017, 48 p. — 8,00 €.