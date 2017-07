Sylvie Kandé, Gestuaire- Rentrée 2016.

Libre accès

Gestuaire est très au-dessus des deux pre­miers recueils de poème de Syl­vie Kandé. L’auteur se dégage de la pesan­teur d’une culture certes métisse (franco-sénégalaise) mais imbi­bée d’une pré­sence clas­sique. Il a fallu à la poé­tesse digé­rer des études uni­ver­si­taires sui­vies d’un des­tin constellé de postes pres­ti­gieux dans les uni­ver­si­tés amé­ri­caines, d’un assis­ta­nat de recherche au Metro­po­li­tan Museum de New York, d’un rôle impor­tant au PEN Ame­ri­can Cen­ter et de nom­breuses par­ti­ci­pa­tions dans des publi­ca­tions de renom. Néan­moins, tout cela ne suf­fit pas à trans­for­mer une femmes savante en poé­tesse émé­rite. Son long poème en prose Lagon, Lagunes (Gal­li­mard, 2000 — post­face d’Edouard Glis­sant) res­tait quelque peu com­passé et dans le souffle et l’esprit d’une poé­sie africano-caraïbe archétypale.

L’œuvre se dégage enfin de la gangue intel­lec­tuelle pour se lais­ser aller à la recherche de « gestes » simples pro­pices à un chant libéré où « par de telles nuits / nuits de dépit où la lune donne au monde le dos / où le bou­ger des arbres est sombre et plus sombre encore leur pro­pos / à oser rete­nir le pas / on enten­drait croître la canne ».

Ges­tuaire sai­sit par son inten­sité. L’écriture ne s’étend jamais. Elle devient une forme res­ser­rée lourde et légère à la fois et qui ne se paye pas de mots. Ceux qui demeurent ont leur rai­son d’être avant que le gris noir ne s’étende, avant la nuit totale avec au loin le bruit sourd d’un fleuve. La plé­ni­tude de l’image ne passe pas par la figure de style mais pas les mots les plus justes, bles­sés et lacu­naires, assoif­fées d’espace. L’existence bat dans des couches denses où la cou­leur est presque absente.

jean-paul gavard-perret

Syl­vie Kandé, Ges­tuaire, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, 2016, 112 p. — 12,50 €.