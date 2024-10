Revenir à Lisbonne

Qu’est-ce qu’un baro­mètre pour le soleil ? Rien ! Et pour un écri­vain ? Rien non plus. Un roman­cier n’a pas besoin de savoir le temps qu’il fait puisqu’il ne s’en remet ni aux vagues de cha­leur ni aux vogues plu­viales. Il est son propre champ magné­tique avec ou sans pébroque, une sorte de micro­cli­mat pénin­su­laire dans le cré­pus­cule des arle­qui­nades. On s’étonne dès lors que tant de manus­crits aient une ascen­dance météo­ro­lo­gique ou une montre à la place de la syn­taxe.

La plu­part d’entre eux sont des spea­ke­rines qui regardent leur montre : « il fai­sait beau. Il était sept heures et quart ». Si on ajoute un viol, des consi­dé­ra­tions sur le colo­nia­lisme et les mouillettes dans le jaune d’œuf, vous avez un pano­rama com­plet de la lit­té­ra­ture fran­çaise contem­po­raine, avec un sup­plé­ment d’index dans l’anus par fortes cani­cules. Un écri­vain qui aurait lapé de la mort-aux-rats et qui cher­che­rait l’antidote dans le cya­nure n’aurait pas comme Dide­rot la pos­si­bi­lité de pous­ser le bois au Palais royal « qu’il fasse beau, qu’il fasse laid » !

Alors qu’est-ce qu’un créa­teur ? Un bruit de moby­lette tra­fi­quée ? Une banane noire sur la lunette arrière d’un véhi­cule en plein cagnard ? Une odeur de ver de terre écrasé sur le bitume ? Un peu de tout cela ? Non, un écri­vain res­semble étran­ge­ment à un pro­fes­seur qui se serait, pour bla­guer, mué en maçon le temps d’une soi­rée et qui, par ce stra­ta­gème, aurait séduit une jeune femme.

Le men­songe étant gré­gaire, les mentirs-vrais se mul­ti­plient. Dans Reve­nir à Lis­bonne, tout le monde ment : la jeune femme céli­ba­taire est mariée. Le faux maçon ne sait pas chan­ger une ampoule. Il y a un artiste qui se prend pour une lice dont l’énucléation s’apparente moins à l’exposition de sa verge qu’à la panique de n’être rien dans un uni­vers où l’art et l’appareillage sont synonymes.

On croise des révol­tés pour qui la rébel­lion est une des formes que prend l’auriculaire au repos. Tout ment. Chaque chose est le démenti du je ne sais quoi où réside la vacuité actuelle. Tout est faus­se­ment à l’envers. Les mots ont perdu le goût de la signi­fi­ca­tion : ils n’égrènent plus que de la syl­labe vide, sans cause finale. Le vola­puk triomphe.

Patrice Jean s’amuse à démon­ter les tra­vers et à ren­ver­ser les paral­lèles. La géo­mé­trie du canu­lar devient la face cachée de la farce qui pro­meut à son tour l’inversion des contraires. Un vrai écri­vain est tou­jours « amer » mais de cette amer­tume chan­geante qui mime des hymnes à la joie, en les sif­flo­tant mezza voce comme s’ils ne devaient être enten­dus que par inad­ver­tance. Patrice Jean est de cette sorte d’écrivain moqueur, dis­crè­te­ment réjoui par ses pirouettes qui tournent sur elles-mêmes pour notre plus grand plai­sir, sans affectation.

On sait que c’est un ami sans même avoir besoin de le ren­con­trer. Ça tourne. La tou­pie effec­tue un mou­ve­ment de rota­tion autour de son axe. C’est ce mou­ve­ment qui la main­tient en équi­libre. Le roman­cier per­met de trans­mettre un mou­ve­ment à l’axe de rota­tion. L’axe passe par le centre de gra­vité du corps de la tou­pie et lui est per­pen­di­cu­laire : n’est-ce pas cela la lit­té­ra­ture ? Avec Patrice Jean, on tourne sans trem­bler et on tor­pille Napo­léon qui pen­sait que « la vie lui était à charge ».

« N’oubliez pas, tout est réver­sible, et si un fleuve ne peut pas remon­ter le cours de son lit », une femme peut très bien remon­ter dans le vôtre après l’avoir dédai­gné. Les romans de Patrice Jean honorent. Ils honorent le gro­tesque, la légè­reté, les com­bi­nai­sons dro­la­tiques, le dégoût mesuré, l’absence de méchan­ceté et de tru­cu­lence de l’époque. On s’aperçoit à quel point notre monde est creux et que cela indif­fère. Même la nos­tal­gie a le par­fum de la mésa­ven­ture, de l’acte man­qué et du rendez-vous retardé. Seule une pas­sante, prise en photo au hasard d’un séjour tou­ris­tique au Por­tu­gal, pourra de nou­veau vous contraindre à vous réveiller, tel un mous­que­taire vingt ans après. Vous irez à sa recherche dans un Lis­bonne où le tou­risme de masse débecte moins qu’il ne rati­fie le désar­çon­ne­ment impla­cable de la beauté et de la soli­tude qui l’assaisonne.

Ne serait-ce pas cela le secret éventé de la lit­té­ra­ture ? Une manière de mélasse de bet­te­rave, gluante comme une vérité option­nelle, fati­dique comme la résur­gence mélan­co­lique, trouble comme un gruau de mys­ti­fi­ca­tions. A la fin, la liste de courses est jetée au fond du cad­die et la lit­té­ra­ture se déploie dans ce qui nous enve­loppe.

Je referme ce Patrice Jean, pressé d’ouvrir le sui­vant, en son­geant que le pla­cébo, même homéo­pa­thique, n’est pas notre seul hori­zon. En réa­lité, la lit­té­ra­ture est la construc­tion de l’équivoque par l’impromptu sans la contre­basse de l’esprit de sérieux : c’est aussi fré­quent que le vin de pré­ci­sion chez les sous-mariniers. C’est pour­quoi lever son verre à Patrice Jean, c’est remon­ter à l’air libre.

valery molet