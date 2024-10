Patrice Jean réanime le roman (L’homme surnuméraire )

Je ne lis presque jamais de romans. Cette forme dépas­sée de l’expression, qui mêle péri­pé­ties et com­po­si­tion, est géné­ra­le­ment si ennuyeuse que la por­no­gra­phie, com­pa­ra­ti­ve­ment, semble un art de demain avec ses super­po­si­tions cor­po­relles et ses ana­lo­gies séman­tiques basées sur des inter­jec­tions proches de la para­taxe.

Mais mon amou­reuse m’a plu­sieurs fois relancé pour que j’entrouvre L’homme sur­nu­mé­raire de Patrice Jean : « Lis, tu ver­ras, c’est très bien ! », elle-même avait été conseillée par l’ami Julien Farges, spé­cia­liste de Hus­serl et auteur d’un très beau et com­plexe L’Europe, l’esprit et la science: Hus­serl, Valéry et les para­doxes de l’européanisation.

Je me lance et, mira­cu­leu­se­ment, je ne referme pas l’ouvrage dès les pre­mières pages. Je ne m’accroche même pas. Je suis emporté. C’est un roman dans un roman qui mau­vit le roman roma­nesque (et ne le rosit pas), une bague per­due dans une baga­ge­rie qu’on pren­drait pour une valise oubliée dans une joaille­rie. C’est sur­tout un style. Oui, Patrice Jean est un esprit cocasse, fron­deur et res­capé de toutes les vogues puisque la véri­table écri­ture est un mode d’être, pas une vague vogue.

Tout est écharde. Rien n’est cha­par­dage. Il est ques­tion d’un récit où des Fran­çais moyens s’autocontemplent dans la moyenne de leur peti­tesse puis d’un autre récit, imbri­qué dans le pre­mier, à moins qu’il ne l’instille ; où il est ques­tion d’intellectuels moyens auto­cen­trés sur la pers­pec­tive de n’être rien, et de croire que cette phase néga­tive est une conquête.

Tous les tra­vers de notre époque y tré­passent avec une iro­nie loin­taine qui semble une caus­ti­cité d’un au-delà d’aujourd’hui : le droit de l’hommisme com­mu­ta­tif entre le néant et la mul­ti­pli­ca­tion du zéro, « la lit­té­ra­ture zavat­ti­sée » pour laquelle des édi­teurs et des savants expurgent les créa­tions en fai­sant, par exemple, de Céline une pan­toufle ados­sée à un cothurne sans lacets, « le monde aris­to­cra­tique de l’optimisme » étran­ger aux deux anti-héros du roman — l’agent immo­bi­lier et le chô­meur lit­té­raire qui « n’était ni vivant, ni mort, juste une conscience, déli­cieu­se­ment sus­pen­due dans la divine paresse » -, un phi­lo­sophe « tra­duit en vingt-quatre langues » sûre­ment « un éja­cu­la­teur pré­coce » pré­tex­tuel et per­clus du « devenir-autre-du-Dasein », un Gon­court non « tra­duit du silence », une bon­niche de qua­rante ans encore vierge, des femmes qui découvrent la gauche et la vie sexuelle.

Tous ces êtres, en quête de seins fermes ou de bites à idées, s’inscrivent dans « la grande bataille de l’amour-propre ». Patrice Jean dis­tingue les savants des let­trés comme je le dis­tingue des roman­ciers puisque c’est un véri­table créa­teur. Il y a bien sûr une dif­fé­rence entre une pal­pa­tion médi­cale dans le cadre d’une mam­mo­gra­phie et la suc­cion éro­tique d’un téton comme il y a une dis­tinc­tion entre Patrice Jean et le zoo duras­sique. Si un « homme ne devient inté­res­sant que lorsqu’il com­mence à perdre », un écri­vain ne bous­cule son propre élan vers la baga­telle et la vétille que lorsqu’il pousse son avan­tage vers le pas de côté et s’aperçoit que « l’emplacement des cars sco­laires était doré­na­vant sou­li­gné par un mar­quage com­mi­na­toire. Il n’y avait pas à dire : la signa­li­sa­tion en France fai­sait des progrès ».

La signa­lé­tique pro­gresse hélas au même rythme que le vide sidé­ral de la lit­té­ra­ture de dénon­cia­tion, celle des couches-culottes consan­guines et des secrets d’alcôve de laquelle on a ôté les ver­rous et la dignité, là où l’on nie l’idée que « le grand secret de l’existence est que l’être humain ne pense pas : c’est une marion­nette bre­douillant avec orgueil un texte col­lec­tif, banal et sans sur­prise ». Avec Patrice Jean, l’inessentiel n’est pas sau­ve­gardé : les débats uni­ver­si­taires, les vani­tés d’édition, le monde exté­rieur qui « devait être pros­crit des exis­tences heu­reuses », les trom­pe­ries veules. Avec lui, où il ne se passe rien, niche l’essentiel : « l’amour, la lec­ture, les bains de mer ». Jean nous enchante. Patrice tisse sa nar­ra­tion jubi­la­toire dans laquelle les pen­seurs avalent de la char­cu­te­rie « gou­lû­ment, de façon phi­lo­so­phique » et les morales en gelée de pétrole, jau­geant l’intromission et le net­toyage anal par oison inter­posé, attisent « la dia­lyse littéraire ».

Contrai­re­ment aux tueurs en série dont le nom est un pré­nom dédou­blé, tel que Emile Louis, Patrice Jean est un écri­vain aux facettes mul­ti­co­lores, pas­sant d’un cynisme rieur aux réflexions pro­fondes, d’une des­crip­tion éro­tique à un mor­dant cra­chat : un livre ano­din encal­mine. Un excellent ralingue. Jean est un sacré navi­ga­teur, loin du « camp des outrés…, des idées pou­drées de l’époque » et des révol­tés d’avance qui sont tou­jours en avance d’un métro de retard.

Dans ces récits entre­croi­sés, mêlant dial­lèle et faux laby­rinthe, dans les­quels le che­val séna­teur de Cali­gula est com­paré à « un rap­peur confé­ren­cier à Nor­mal Sup », les « pas­sions tristes de l’amertume » ne délaissent pas « le badi­nage pour s’immoler au sérieux », carac­té­risé par le per­son­nage de Weil, reflué du monde de l’édition car sa col­lec­tion sur la phi­lo­so­phie alle­mande ne ren­contre plus son public, contrai­re­ment aux col­lec­tions qui mettent en avant « Oui-Oui et sa gomme magique »..

Patrice Jean ne légi­time jamais les aigreurs comme toute belle lit­té­ra­ture. Der­rière chaque typhus contem­po­rain, de quelque nature qu’il soit, Patrice Jean ne cache pas un sou­rire de non-clown triste. Cela fait du bien de ren­con­trer, de temps à autre, un véri­table écri­vain.

On a le sen­ti­ment que les grands livres ont un ave­nir et que les mau­vais vont dis­pa­raître. N’est-ce pas cela « l’esprit de prin­ci­pauté » selon la for­mule de la mère de Bona­parte ? Le temps d’une illusion !

valery molet

Patrice Jean, L’homme sur­nu­mé­raire, éd. Motifs, 2019, 408 p. — 20,00 €