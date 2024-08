Etienne Paulin, Le Bourriquet Vlan-Vlan

Fort en t’aime

Osons sans hési­ter nous lais­ser empor­ter par ce chant contre divers champs dans ce qui tient d’un maga­sin de curio­si­tés (méta­mor­pho­sées) mais en cer­tains pas­sages et pas­sa­gers du des­tin. L’auteur parle au besoin de dorures et de mal­fa­çons mais il est avant tout maniaque avec un accent aigu moins de déri­sion que d’humour sous cape.

Par exemple, un arbitre a quitté le rec­tangle vert pour des monu­ments funé­raires. Le réel a battu les cartes de l’arène tant il a perdu et vigueur et audace. Pour autant, les natures dites mortes sont rares dans ce livre où des ver­sions — même par défaut — sont empor­tées sous un swing qui devient le vec­teur d’harmonie d’un ensemble a priori disparate.

Un tel opus ne peut pas lais­ser indif­fé­rent : son voyage vaut le détour. Il est eupho­ri­sant et para­doxal par rap­port à la poé­sie banale et vade-mecum. Un tel style est impec­cable et fait d’un tel ouvrage un véri­table ovni.

A par­tir de l’orange jusqu’au canas­son repus dans un pré mous­seux (de pein­ture), tout devient double, eupho­ri­sant. Même l’absence au besoin prend une réa­lité. D’autant que, pour les choses et êtres vus, Etienne Pau­lin tranche et qui plus est étonne. Toutes les idées, après tout de ce qui pour­rait res­ter des pro­cès ver­baux, sont rafis­to­lées au fil d’où de l’imaginaire. Bref, ici, nous tou­chons du doigt le réel dif­fé­rem­ment. Quitte à le coin­cer dans une bielle avant qu’avec les 9 autres doigts il puisse pré­pa­rer des gaufres s à fond marin en les trans­for­mant en contes ou odes.

Le réel est donc tou­jours en fuite, mais ici il n’est jamais dans le silence et n’ignore pas les vacances. Pas plus qu’un tel auteur ne connait l’oubli. Il a dû apprendre la musique. Pas n’importe laquelle : celle du verbe là où l’existant (même mort) n’est jamais émondé — et ce, jusqu’à ses cheveux.

jean-paul gavard-perret

Etienne Pau­lin, Le Bour­ri­quet Vlan-Vlan, Les écrits du Nord, Edi­tions Henry, 2024, 80 p. — 13,00 €.