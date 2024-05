Allez lire en Bulgarie, cela vous fera des vacances ! (Dickinson & Déon)

Que fait-on lorsqu’on passe quelques jours à Varna en Bul­ga­rie ? Cer­tains esprits caus­tiques pour­raient pen­ser qu’on bul­ga­rise. Ce n’est pas faux. D’autres spé­cu­le­ront peut-être sur le fait qu’on marche sur les traces de Lubo­mir Guent­chev qui « réin­venta » le son­net estram­bot. Ce n’est pas faux non plus.



En truisme, la réa­lité est si peu réelle que rien n’est faux. En Bul­ga­rie, tout est encore moins réel pour des rai­sons de non-réalité d’ensemble. En consé­quence, par-delà le réel et l’irréel, à Varna, on passe des vacances au bord du magni­fique parc de la mer qui miaule jusqu’à la mer elle-même tant les félins y règnent, étiques et tyran­niques. Les tan­kers, au loin, sont sem­bla­ble­ment des chats allon­gés ou, toutes griffes dehors, lorsqu’ils coulent. Les vagues remuent la caisse propre des vents contraires.

On marche sans arrêt : la marche est l’avenir de l’esseulement dans l’univers sonore qui enté­nèbre jusqu’aux culs-de-plomb. On y lit des poètes de tous les hori­zons, morts ou vivants, la poé­sie étant le seul espace-temps où sa com­pres­sion elle-même est sujette à cau­tion : la poé­sie n’ébruite rien, ne rétracte pas et n’étend rien. Elle est là. Nous sommes là. C’est pour cela que, à Varna, on peut lire Emily Dickinson.

On a l’impression que la cadu­cité et l’immobilisme, si pro­pices à l’art de ver­si­fier, ren­contrent ce lieu « où il y a quelque chose de plus calme que le som­meil ». Le néant n’est plus néga­tif car il sug­gère que « à l’intérieur de l’Enigme, quelqu’un mar­chera aujourd’hui ». Avec Emily dans Lieu-dit, l’éternité (poèmes choi­sis), le temps « gar­gouille » comme l’orage sur la mer Noire. Nous deve­nons, tra­ver­sant les forêts, les bara­que­ments et la déglingue des mille misères de mille métiers, le « voya­geur à-part », celui pour qui les endroits ne revêtent d’importance qu’en fonc­tion du caden­ce­ment pédestre.

Avec elle, nous com­pre­nons que « la pous­sière est le seul secret » et que, déam­bu­lant, scan­dant nos vacances comme un âne brait, nous avons « à peine une sangle pour tenir le choc de l’Eternité ». Dickin­son nous met à l’abri de nous-mêmes. Elle n’est ni triste quand elle est triste, ni gaie quand elle mar­monne la mort comme ces vieilles dans les églises ortho­doxes qui font le signe de croix à chaque pas, si bien qu’on pour­rait croire à de la faci­lité alors qu’elles ne font qu’interpréter une mise en abyme de leur propre enchan­te­ment dont la désué­tude pond la clandestinité.

Varna est une ville rafis­to­lée comme les îles grecques du temps du Rendez-vous à Pat­mos de Michel Déon. Dickin­son et Déon ne sont pas des écri­vains paon­neaux. Pas de plumes dans le der­rière ni devant les yeux pour assi­mi­ler l’aveuglement à une vertu d’artistes. Quand Déon vogue d’île en île, on se croi­rait à Varna. Tout y est mer­veilleux et lugubre.

Ainsi, nous appre­nons que deux vieilles cras­seuses vivent recluses, face à la mer, dans un dénue­ment proche de la démence, depuis la mort du mari de l’une d’elles, un ancien prince alle­mand qui rêva de régner sur la Grèce occu­pée. Nous ren­con­trons des sculp­trices vouant un culte à Les­bos mais se détes­tant parce qu’elles sou­haitent voir triom­pher leur seule sta­tue sur la place publique.

Des dizaines de visages défilent dans la beauté de la pierre flo­rale grecque et l’odeur dénu­dée des bro­chettes, de l’ouzo et du poulpe. Le taxi est poète. Il publie comme il conduit sur des routes cre­vas­sées. Il n’y a pas encore de débiles pre­nant des pho­to­gra­phies pour dénom­brer les inuti­li­tés d’être là.

Avec Déon, nous sommes pris dans le varech des anec­dotes et cette capa­cité à dire que le temps n’existe que pour ceux qui ne vivent pas en silence. Les écri­vains véri­tables essaient de « faire bou­ger le rivet d’épouvante », celui qui forme la niche quo­ti­dienne sous cou­vert de loi­sirs, de pro­me­nades en famille et d’apéritifs ité­ra­tifs.

La Grèce a pour moi le goût des pre­mières lec­tures, de l’éblouissement et des marches ahu­ris­santes dans les îles bien­heu­reuses. La Grèce a l’allure d’une idée alors que la plu­part des pays ne sont que des géo­gra­phies mou­vantes dans un sable cal­feu­tré sur du sable.

A Varna, aux sons de Dickin­son et Déon, j’ai retrouvé cette essence de syn­thèse qui fait que, où que nous allions, nous ne dépla­çons que nous-mêmes. Peut-être que, à l’instar de Dickin­son qui ne publia rien de son vivant, vaudrait-il mieux ne pas nous dépla­cer avant notre mort.

