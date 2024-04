Défaire / Démultiplier

Affixe est une revue lité­raire diro­gée par Tug­dual de Morel et Elie Petit. L’objectif de celle-ci et de ce mot est un élé­ment lexi­cal qui s’ajoute à un mot pour en nidi­fier le sens ou la fonc­tion. Il est — modi­fié en in, pré ou suf­fixe au début, à l’intérieur ou la fin du mot pre­mier. Et de tels affixes peuvent ouvrir des questions.

Celui choisi pour ce numéro 2 (“Le dé-”) pré­cise qu’il ne se limite pas à la gram­maire ou la simple lin­guis­tique parce qu’il module la base du dis­cours au moment où son emploi facile et sin­gu­lier “se suc­cède en occu­rence ou en opposition”.

Souvent en effet, ce “dé” se dédouble et crée des déter­mi­na­tions, des démons­tra­tions ou des dédou­ble­ments. Et pour illus­trer sa pro­pen­sion “à se défaire ou se par­faire” sont invi­tés des auteur(e)s qui sont là pour recon­si­dé­rer le “dé” à leur manière.. Ils peuvent par exemples appro­fon­dir l’amour, un rite, une résur­rec­tion voire ce que l’écologie engage.

L’invi­ta­tion des trou­vailles et des (re)défintions offre un bel ensemble de créa­tions lit­té­raires qui ouvrent leurs par­ti­tions géné­riques en sorte de récits, de réflexions et de poèmes.

jean-paul gavard-perret

Revue Affixe, n°2 : Dé, mars 2024, 80 p. — 8,00 €.