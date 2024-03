Giorgio Manganelli, Aux dieux ultérieurs

Manga­nelli nous ouvre ses simu­la­tions de zoo

En ouvrant Aux dieux ulté­rieurs de Gior­gio Man­ga­nelli, je me suis dit : encore des phrases alam­bi­quées avec une faran­dole de subor­don­nées et de sug­ges­tions bai­gnées d’hypothèses qui n’aboutissent à rien. Levant le nez du livre, j’ai ajouté in petto : Mais n’est-ce pas notre des­tin ?

Je m’y suis remis en pen­sant que c’était tout de même mieux que la période duras­sique, durant laquelle les mar­gue­rites res­sem­blaient à des tuyaux d’arrosage, où le néant enroulé sur lui-même ne pro­dui­sait plus même l’idée d’inexistence. Peu à peu, j’ai été pris par la lec­ture de Man­ga­nelli car il a « une façon réga­lienne de pen­ser, d’opiner, de rêvas­ser » et est « inca­pable de pen­ser à des choses humbles et pauvres ». Avec lui, on a un sen­ti­ment de flux inces­sant, de vagues qui arrivent sans se reti­rer, une manière d’être au verbe répété à la Péguy.

Qui est Man­ga­nelli ? A l’instar de tous les écri­vains, per­sonne n’en sait rien. Peut-être, au fond, que seule la qua­trième de cou­ver­ture de n’importe quel livre suf­fit à savoir à quel type vous avez à faire. Man­ga­nelli était « expert en choses inexis­tantes ». Il gît désor­mais sous une stèle comme les experts gisent dans le jar­din des exper­tises et de l’inexistence.

Comme Nietzsche consi­dé­rait la réa­lité comme une vérité esthé­tique c’est-à-dire une illu­sion nous per­met­tant d’affronter la vie, Man­ga­nelli croit que la des­ti­na­tion de la lit­té­ra­ture est de trans­for­mer la réa­lité en men­songe, une forme d’écorchement de l’évidence. Dans Aux dieux ulté­rieurs, il déplie de longs cha­pitres à ne rien démon­trer d’autre que son goût ani­mal pour les hypo­thèses sug­ges­tives. Sa manière d’ironiser en pliant les conjec­tures à sa joie de dis­ser­ter nous entraîne dans un magni­fique esca­lier à double hélice, per­ché sur une grande roue.

On ne sait plus si on monte ou si l’on des­cend, si l’on est claus­tro­phobe ou sous-marinier. Le men­songe devient, non pas une seconde nature, mais une seconde de vérité per­due dans l’absolu des mys­ti­fi­ca­tions. Au grand dam de tous les mora­listes. C’est une lit­té­ra­ture sans mémoire, un dis­sol­vant où rien ne demeure de la page pré­cé­dente et rien ne res­tera de la sui­vante.

Il veut par­fois être un aigle dont « l’œil rédige un conti­nuel et rapide cadastre du monde », par­fois « un haïs­seur géné­ral… inter­prète de la haine col­lec­tive sus­cep­tible de tra­duire théo­lo­gi­que­ment son propre des­tin de jus­ti­cier ». Il y a ce balan­ce­ment continu entre la moque­rie dont « aucun être n’est suf­fi­sam­ment infime pour se sous­traire (au) cata­logue mor­tel » et le drame de ne pas avoir su « gérer l’autoconscience de l’indignité de l’existant ».

En ter­mi­nant ce texte, bien au-delà du roman, je pen­sais au Neveu de Rameau de Dide­rot. Dide­rot écrit comme un vol­ti­geur qui doute de l’intérêt de la vol­tige, pre­nant le tra­pèze pour ce qui per­met de « sur­mon­ter l’antinomie du continu et du dis­cret » selon Claude Lévi-Strauss. Il est dom­mage que les écri­vains ne meurent pas tous assas­si­nés. Cela nous per­met­trait une autop­sie en bonne et due forme de leur cer­veau dont les cir­con­vo­lu­tions ne tiennent pas tant du laby­rinthe que de la crainte qu’il n’en existe aucun d’assez tor­tueux pour réfrac­ter le monde duquel les autres ani­maux ter­restres sont exclus.

Ima­gi­nez l’impact que cela aurait sur la décrois­sance roma­nesque si une loi impo­sait que tout écri­vain soit dûment abattu aux termes de son œuvre. Il ne res­te­rait vrai­sem­bla­ble­ment que des Man­ga­nelli et des Dide­rot pour prendre un tel risque dont la réa­li­sa­tion serait iné­luc­table : la lit­té­ra­ture en sor­ti­rait vain­queur de même que la pâte à papier.

Il ne nous res­te­rait que les splen­dides simu­la­tions de zoo, ces uni­vers étranges où tout est for­mi­da­ble­ment vrai puisque dénué de faits. Bal­zac a sûre­ment été occis : sa faune humaine ne comptait-elle pas deux mille per­son­nages ? Presque autant que de réin­car­na­tions et d’amours chez notre Gior­gio et d’ironiques para­boles chez l’encyclopédiste.

Prions pour que les homi­cides, les ména­ge­ries, les mille et une caus­ti­ci­tés des écri­vains se mul­ti­plient ! Cela fera autant de boue en moins à balan­cer sur la tête de nos contemporains.

valery molet

Gior­gio Man­ga­nelli, Aux dieux ulté­rieurs, édi­tions Ombres, 1998, 192 p. — 52,90 €.