Nicolas Zeimet, L’absente

Qu’est-il arrivé à cette jeune femme sans histoires ?

Camille et Loïc examinent la fiche de Lorna, une dame de trente-cinq ans qui vit aux États-Unis et qui propose d’être mère-porteuse. Le couple, qui a tout tenté depuis dix ans pour avoir un enfant, s’est résigné à la solution offerte par la GPA – Gestation Pour Autrui. Ils ont trente-huit ans tous les deux. Elle est illustratrice de livres pour enfants, il est cadre dans l’industrie pharmaceutique. En couple depuis 2009, ils se mariés en 2011 et se sont installés à Rennes. Séduits par le profil de Lorna, ils envoient leur demande.

Neuf mois plus tard, Loïc, en rentrant d’un déplacement à Paris, constate que son épouse est absente. Son dernier contact date de 21 h 15 quand il lui annonce un retard au départ de Montparnasse. Il tente toute la soirée et le début de la nuit de la contacter sur son iPhone. C’est à 2 h 41 qu’il contacte le 17 pour signaler cette disparition qu’il juge inquiétante. Elle est partie avec presque rien, constate-t-il, sans papiers d’identité, sans carte bancaire… Et Loïc commence à vivre une suite de situations qui, peu à peu, vont le plonger au fond de l’abîme car ne pouvant expliquer certains faits…

Avec Loïc, les lecteurs suivent toutes les étapes qui se succèdent après une disparition pour essayer de retrouver la personne, d’expliquer les raisons de cette absence, de chercher des explications logiques. C’est la recherche d’indices matériels, la collecte des témoignages des proches, des amis, des voisins, de tous ceux qui pourraient apporter des informations.

L’auteur raconte le travail des enquêteurs, le cheminement médiatique, les diverses conclusions. Mais c’est aussi, quand tous les questionnements restent sans réponses, une évolution du regard sur l’affaire. Peu à peu, le doute s’installe, la suspicion vers la dernière solution possible émerge. À partir d’éléments douteux, d’interprétations hasardeuses, voire fallacieuses, la victime se retrouve culpabilisée. Car, c’est la seule option concevable et le déferlement médiatique ignoble des médias spécialisés s’emballe.



Parallèlement, Nicolas Zeimet décrit la procédure de la GPA, les étapes qui mènent vers sa conclusion avec toutes les émotions qu’une telle approche suscite, les sentiments ressentis, exprimés par les parties prenantes. Certes, on peut ne pas être d’accord avec ce mode de procréation, mais la présentation qui en est faite n’impose aucune contrainte.

L’aspect criminel de l’intrigue porte sur la dangerosité de l’opinion publique, sur un système de réseaux sociaux prompt à accuser sans savoir. Et c’est un poignant portrait d’un homme qui aspire à vivre une paternité heureuse.

Nicolas Zeimet installe un récit absolument passionnant avec son lot de péripéties, d’actions, de rebondissements, jusqu’à un dénouement absolument imprévisible, bien que le romancier ait l’honnêteté de semer quelques indices dans le cours de son récit.

serge perraud

Nicolas Zeimet, L’absente, Folio Policier n° 1072, mai 2026, 448 p. – 9,50 €.