Le Chef-d’Œuvre Inconnu (Honoré de Balzac  / Catherine Aymerie & Michel Favart) – Avignon 2026

Mystique de l’art

La comédienne entre par le fond de la salle, vient s’installer dans le fauteuil que jouxte, sur scène, un guéridon, garni seulement d’un chandelier et d’un verre. C’est sur ce plateau simplement conçu, faiblement éclairé, que nous est présentée, comme une épure, l’histoire de Gillette, de Frenhofer, de Porbus et du jeune Poussin. Ce dernier, entendant rendre visite au grand maître Porbus, le découvre jugé, rabaissé et surclassé par Frenhofer, qui impose à son auditoire restreint mais choisi une leçon de peinture, reprenant l’opposition des dessinateurs aux coloristes, finissant par exprimer la capacité de la peinture à révéler la nature. Poussin va sacrifier son amour, Gillette, amenée à poser pour Frenhofer en échange de l’exhibition de l’œuvre de sa vie, Catherine Lescaut, qui garde son mystère au terme de la narration.

La nouvelle de Balzac est fidèlement présentée, comme un récitatif délicat mais animé. Catherine Aymerie témoigne d’un bel engagement, d’une sobriété qui sait mettre en valeur les différents emportements des personnages qu’elle prend en charge alternativement. Sa diction, posée, sertie, habitée, entend épouser la dimension mystérieuse, presque fantastique du conte de Balzac ; elle se délecte des descriptions, nourrit les élans des personnages et leur valorisation de l’art tendant au mysticisme.

L’atmosphère est précieuse, entendue, savante mais mystérieuse. C’est la rivalité foncière mais fondatrice entre la consécration romantique de l’amour et la ferveur sacrée pour l’art qui est mise en valeur par la représentation, laquelle constitue un travail sobre, cohérent précis et jubilatoire.

christophe giolito

Le Chef d’Œuvre Inconnu

d’Honoré de Balzac

adaptation Catherine Aymerie

mise en scène Michel Favart



Avec Catherine Aymerie

Création lumière Kostas Asmanis ; Costumes Florence Evrard ; musique Massimo Trasente.

Festival d’Avignon : au Théâtre du Petit Louvre, salle Van Gogh

23 rue Saint-Agricol 84000 Avignon theatrelepetitlouvre@gmail.com tel. 04 32 76 02 79.

Du 4 au 25 juillet (relâche les 9, 16, 23 juillet) à 14h40.