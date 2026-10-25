Julie Morineau, La Cartographe des énigmes

Dans le milieu de la tech…

Ce roman est particulièrement original dans la mesure où il fait découvrir un univers peu commun, celui des start-ups et son microcosme de consultants, de développeurs et d’experts du numérique.

Dans sa cuisine, à Montreuil, en buvant son thé, Zoé Simone prend connaissance d’un article qui la laisse perplexe. À Sophia Antipolis, trois femmes employées chez CoolTronic, une start-up, se sont suicidées.

Elle travaille en free-lance et doit se rendre à une réunion pour le nouveau projet auquel elle participe comme cartographe d’informations. Il s’agit de mettre l’histoire du web lisible selon plusieurs angles, de réorganiser l’information selon divers fils narratifs comme, par exemple, les liens financiers, ceux relatifs aux personnalités… Elle intègre une équipe composée de professionnels aux profils bien variés, même s’ils sont versés dans l’informatique au sens large. Elle doit, en collaboration, mettre au point un premier jet de NEO – Net Europe Overview – à présenter à une commission européenne dans la cadre d’un appel à projets. Elle rejoint un univers qui semble folklorique usant d’une novlangue.



Rentrée chez elle, elle accueille un ami qui cherche un hébergement pour quelques temps. Elle commence à travailler, recherche des informations pour structurer sa cartographie. En furetant, certaines données l’intriguent, des sites et des liens l’interpellent et l’amènent à vouloir en savoir plus. Mais, quelque part, sur la Toile, un algorithme repère ces recherches concomitantes en provenance d’une même adresse IP. Il fait ce pour quoi il a été conçu et lance un message d’alerte.

Après un voyage à Sophia Antipolis, revenant chez elle, elle trouve son bureau saccagé et Léo, l’ami qu’elle hébergeait, mort

Le récit débute avec la présentation de Zoé Simone, cartographe d’information indépendante. Comme ces tableaux d’enquête où les policiers relient différents éléments d’une affaire avec des fils de couleurs, son activité consiste à ajuster des informations, des données, des individus qui pèsent dans leur domaine, des événements et des idées, pour rendre compréhensibles des réalités multiples.

Zoé, héroïne du livre, est un personnage atypique. Cette quadra avec une tête marrante surmontée de boucles grises, mère de Manon actuellement étudiante à Brest, est, cependant, le portrait d’une femme d’aujourd’hui. Elle est lucide, souvent débordée par le quotidien, mais possède une capacité d’analyse efficiente. Il le faut car son métier la fait entrer, à la façon d’une ethnologue, dans des milieux différents qu’il lui faut apprivoiser. Et là, elle aborde un réseau complexe d’intérêts politiques, économiques et scientifiques.



Autour de Zoé, Julie Morineau anime des développeurs, des dirigeants de start-up, des experts dans leur domaine, mais aussi des financiers, des partis politiques et des agents de lobbying de toutes natures, des policiers…

Avec le meurtre de Léo, le récit bascule dans une enquête criminelle avec l’intervention d’enquêteurs qui amènent Zoé à découvrir que les discours sur l’innovation, la flexibilité et le progrès technologique cachent des réalités difficiles. Elle décrit des conditions de travail, des mécanismes de domination et des dérives.



La romancière signe quelques paragraphes très pertinents sur la condition féminine, tant sur l’aspect professionnel que sociétal.

Parallèlement l’intrigue aborde des sujets alarmants comme la souveraineté numérique, l’influence des lobbys technologiques, les liens forts entre recherche scientifique, politique et finance, les nouvelles formes de pouvoir exercées grâce aux technologies numériques.

Un lexique bienvenu éclaire les différents vocables couramment employés dans le milieu. Une bibliographie ouvre quelques pistes pour aller plus loin.

Avec ce premier roman, Julie Morineau conjugue enquête policière, découverte d’un milieu professionnel devenu essentiel et critique sociale. Elle installe une belle héroïne que l’on suit avec un grand intérêt et un suspense généré par ces systèmes de pouvoir où sous prétexte de progrès permanent, se développe domination et précarité.

serge perraud

Julie Morineau, La Cartographe des énigmes, Éditions Métailié, coll. Littérature d’autres Horizons – Noir, octobre 2026, 368 p. – 20,00 €.