En attendant Godot (Samuel Beckett / Samuel Beckett)



© Pierre Grobois

Esthétiques de l’insensible

L’espace est vide, occupé par un arbre fait de deux branches mortes, une pierre qui sert de siège. La présence muette de deux hommes, avares de déclarations, économes de gestes, institue la situation comme foncièrement pesante. Bien sûr, fort de sa familiarité avec Beckett (et avec Jacques Osinski), Denis Lavant prend initialement le pas sur les autres comédiens. Mais progressivement s’installe avec Jacques Bonaffé un jeu de connivences imperceptibles, constituant comme une inquiétante expectative, propres à désigner l’absence. Une représentation maîtrisée.

Les dialogues disent l’impossibilité indéfectible de construire des repères à partir desquels élaborer la moindre initiative. Des interrogations sur le jeu, sur les interactions sociales, sur la capacité à se situer. Toute entreprise se trouve sapée par la conviction de l’inanité de notre condition et de notre volonté. On assiste à une subversion de toutes les assises de la représentation. L’étirement du temps donne lieu à un questionnement sur le rôle de la pensée, du verbe, de l’échange. Le grand texte de Beckett est bien servi par la sobriété et le caractère épuré de toute manifestation.

La pensée empêche ; elle sature le discours au point de corroder la moindre interaction, jusqu’à l’ultime déchéance qui prive les protagonistes de la station verticale. Une présence forte et généreuse des acteurs qui incarnent notre impuissance constitutive, nourrie de tensions et de vaines propositions. On sait l’argument principal : l’intervention de l’instance donatrice de sens est perpétuellement différée. Le rendez-vous avec demain, c’est aussi l’essence de l’amour qui se trouve, en filigrane, dite.

christophe giolito

En attendant Godot

de Samuel Beckett

Mise en scène Jacques Osinski

Avec Peter Bonke, Jacques Bonnaffé, Denis Lavant, Aurélien Recoing

et à l’écran, Léon Spoljaric-Poudade.

Scénographie Yann Chapotel ; lumière Catherine Verheyde ; costumes Sylvette Dequest ; photographies Pierre Grosbois.

Au Théâtre de l’Atelier, 1 place Charles Dullin 75018 Paris, du 25 mars au 3 mai 2026

Du mardi au samedi à 21h, le dimanche à 15h, durée 2h15 billetterie 01 46 06 49 24

billetterie@theatre-atelier.com https://www.theatre-atelier.com/event/en-attendant-godot-beckett-denislavant-2026/

Production Compagnie L’Aurore Boréale ; coproduction : Théâtre Montansier-Versailles, Théâtre de l’Atelier, Théâtre des Halles – Avignon ; coréalisation : Compagnie L’Aurore Boréale, Théâtre des Halles – Avignon, Théâtre de l’Atelier Diffusion Evelyne Jacquier Attaché de presse Philippe Boulet La compagnie L’Aurore Boréale est conventionnée par la Drac Île-de-France / Ministère de la Culture. Création le 5 juillet 2025 au Théâtre des Halles – Avignon

Tournée : le 5 mai 2026 à Poitiers – TAP- ATP, le 7 mai à Troyes – Théâtre de la Madeleine, le 31 juillet 2026 au Petit festival de la côte vermeille – Port Vendres, le 2 mars 2027 à Champigny, les 4,5,6 mars 2027 au Théâtre Montansier à Versailles, le10 mars 2027 à Bressuire, le 18 mars 2027 à Pessac, le 23 mars 2027 à Périgueux, les 5 et 6 avril 2027 au Théâtre Saint Louis à Pau, les 8 et 9 avril 2027 à Scènes et Cinés, Miramas, les 21 et 22 avril 2027 au Théâtre de Nîmes, le 23 avril 2027 à Béziers, le 29 avril 2027 à Saint- Priest, le 11 mai 2027 à Lattes , le 13 mai 2027 à Cesson- Sévigné.