Ciels lourds, ciels légers

Les photographies et les vidéos d’Emma Coccioli sont inspirées souvent de l’œuvre d’Alfred Stieglitz, où le ciel occupe le devant de la scène et où les formes des nuages apparaissent comme dans un miroir de lumières.

Cette série a été réalisée à Milan et à Gavorrano, une petite ville de Toscane. Ce sentiment d’infimité face à l’infini du ciel est une dimension romantique que l’artiste apporte à son travail.

Comme devant un tableau, elle cherche à faire renaître des sensations de beauté et de contemplation face à l’immensité de la nature.

jean-paul gavard-perret

Emma Coccioli, Tumultuous Skies, L’oeil de la photographie, août 2026.