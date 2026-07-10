Christian Rossi, Comanche Trail

Un brillant manifeste

Woan pense à Géant qui parcourait ces terres, tué par le premier Apache, sa tribu. Des signes lui indiquent qu’il est enfin libre de rejoindre son clan. Il a été banni pour avoir réveillé les esprits des mondes inférieurs, ne pouvant empêcher la mort de son ami.

En route à travers les immensités de l’Ouest, il fait face à un ours qui l’épargne mais fait fuir sa monture.

Des guerriers comanches se vantent de leurs ignobles forfaits. Ils rencontrent un groupe de Mescaleros qui souhaite demander la protection des Comanches, après leur fuite de la réserve, le clan où se trouve leur sœur Petal, mariée au grand chef Quanah. S’ils sont bien accueillis, ils découvrent leur sœur mutilée, le nez coupé, accusée d’infidélité. Elle explique que Quanah l’a violée alors qu’elle était « impure » et qu’il lui fait porter la faute. Ils décident de la racheter. Or, le mari réclame trois mustangs par frère, un prix impossible. La fratrie choisit donc la fuite malgré les risques.



Woan tente de récupérer sa monture capturée par des guerriers comanches. Il use de son arme pour le reprendre et fuit, poursuit par les voleurs. Quanah lance ses meilleurs guerriers à la poursuite des fugitifs. Ceux-ci rencontrent Woan qui s’intègre au groupe.

Commence alors une immense chasse à l’homme, implacable, méthodique, où les Comanches exploitent leur maîtrise du territoire.

En 2023, Christian Rossi signe Golden West (Casterman), un album qui met en scène la rencontre entre un jeune Apache frappé de bannissement et Geronimo. Il reprend ce héros pour une nouvelle aventure dans un western amérindien dense et tragique, entièrement vu du côté des Apaches et des Comanches. Rossi raconte cette chasse à l’homme uniquement du point de vue des Amérindiens, sans présence blanche autre que quelques silhouettes marginales. Les guerres indiennes, entre tribus, sont un sujet peu traité que ce soit en roman, en bande dessinée ou en film. C’est un thème bien mal connu.

Cristian Rossi raconte ces péripéties en intégrant une large part de mystique, de référence à des divinités, aux esprits, au destin. Les croyances prennent vie entre visions, présages, prestations du chaman, signes des esprits…



L’intérêt de Comanche Trail repose autant sur son récit que sur son travail graphique. Le créateur retient un réalisme qui retranscrit les coutumes apaches et comanches en toute sobriété. Que ce soit les lois tribales, les rites chamaniques, ceux-ci sont présentés le plus justement possible, fruit d’un magnifique travail de documentation. Avec ces planches, c’est un bel hommage à une civilisation en voie d’extinction. Les Blancs vont tout faire pour éradiquer ses religions, ses modes de pensée, ses modes de vie en osmose avec une nature qui est respectée.

Cet album enrichit de belle manière un courant qui se fait jour depuis quelques années, qui donne un éclairage sur une terrible réalité, l’extinction programmée d’un peuple et de sa civilisation. Chassés de leurs terres, exterminés, ces peuples amérindiens revivent à travers ces nouveaux récits.

serge perraud

Christian Rossi (scénario, dessin et couleurs), Comanche Trail, Casterman, mai 2026, 128 p. – 30,00 €.