Le monde tel qu’il est

Antonio Denti est un caméraman et photographe italien. Journaliste vidéo du personnel de Reuters pendant plus de 20 ans, il a couvert les conflits au Kosovo, en Afghanistan, en Irak, en Israël, à Gaza, au Liban. Il a également couvert le début du Printemps arabe en Tunisie et l’épopée migration humaine vers l’Europe à travers la mer Méditerranée.

Il voyageait souvent avec les papes lors de leurs voyages, notamment en Irak et récemment au Canada. Il a également filmé les suites de la mort du pape Jean-Paul II au Vatican et de la reine Élisabeth II à Londres.

La plupart de ses clichés ont été pris lors de la récente visite du pape Léon à la prison de Bata, en Guinée équatoriale, le 22 avril 2026. Les images de la prison alternent avec des clichés pris les mêmes jours à l’extérieur des murs, lors de la tournée en Afrique de l’Ouest.

Ces photos sont chargées de questions humaines graves de crime et de châtiment. Des questions de pardon et d’impossibilité de pardonner. Des questions d’espoir et de désespoir. Des questions de temps humain et sur le poids insupportable de l’existence. Et, bien sûr, surtout, la question de la liberté.

Pour lui, la liberté doit être la qualité la plus importante et la plus difficile de la vie humaine. Et ici, à la fin de la visite du pape Léon à la prison, sous une pluie équatoriale battante, une vague d’émotion parcourt les personnes rassemblées dans la cour : notamment les détenus « tandis que le pape partait et que nous nous éloignions rapidement », écrit le photographe. Et il ajoute : «tout ce que nous pouvions entendre, c’étaient des centaines de voix criant à l’unisson : Libertad, Libertad, Libertad »



jean-paul gavard-perret

Antonio Denti, Libertad, 2026, voir son Instagram.

