De la littérature concentrationnaire

Long­temps, j’ai appré­cié la lit­té­ra­ture concen­tra­tion­naire.

D’une part, elle me sem­blait péné­trer les bas-fonds ou les crêtes de la condi­tion humaine, c’est-à-dire cette manière d’insignifiance qui appa­raît comme la véri­table éner­gie des exis­tences. D’autre part, elle était la « lit­té­ra­ture » contre-rédactionnelle, celle qui a envahi le champ des fic­tions en rai­son de l’éducation géné­ra­li­sée.

Dans cette lit­té­ra­ture des camps, qui est un chant des rivages, Cha­la­mov raconte, par exemple, que lors des éva­sions, qui échouaient tou­jours en rai­son des éten­dues gla­cées à fran­chir, les cri­mi­nels emme­naient tou­jours un pri­son­nier poli­tique pour le gri­gno­ter en che­min. Ils le cou­paient lit­té­ra­le­ment en filets au fur et à mesure qu’ils avan­çaient dans la neige et la glace, fai­sant de l’animal poli­tique une sorte de réfri­gé­ra­teur mobile. N’est-ce pas là un récit d’une pro­fon­deur tonique dans lequel l’éternité est « por­teur de crânes, nue et sans haine » comme le pré­sume la sagesse hindoue ?

Il existe d’ailleurs une autre forme de lit­té­ra­ture « concen­tra­tion­naire », celle qui concentre anec­dotes lit­té­raires et péré­gri­na­tions, spi­ri­tua­lité et éru­di­tion : la géo­poé­tique. Dans Un monde à part, Ken­neth White s’en fait le digne repré­sen­tant. A pre­mière vue, tout cela n’est qu’un évi­te­ment des « culs-de-sac cultu­rels », un contour­ne­ment de la bouse men­tale qui ava­chit le monde sous son poids tou­jours plus épais et sonore.

Cepen­dant, de cita­tions en nomi­na­tions de phi­lo­sophes impro­bables, d’Isidore de Séville à un plon­geon dans le Gange, White des­sine une carte dyna­mique sur laquelle le silence et l’immobilité – seuls moteurs de la décou­verte – font pres­sion pour l’embellir.

Ainsi, au VIIe siècle, Hiuan-Tsang tra­verse l’Inde pour récu­pé­rer six cent trente-sept ouvrages afin de minia­tu­ri­ser à l’extrême les dif­fé­rences entre le Grand et le Petit Véhi­cule. Puis, White évoque son Ecosse natale dis­tin­guant Pictes, Scots et ces magni­fiques Vikings « pro­me­neurs de l’été », pillant l’Europe chré­tienne pour se ven­ger de l’assassinat des païens par Char­le­magne.

A l’instar de Nico­las Bou­vier ou de Guido Cero­netti, ceux qui voya­geaient et ceux qui ne voya­geaient pas, sui­vant (ou presque) Alfred Kor­zybski pour qui pas plus la carte que le ter­ri­toire ne sont jamais cor­rec­te­ment car­to­gra­phiés, Ken­neth White nous entraîne dans un monde où les silences ne se prêtent ni à la furie du toc­sin ni à la maes­tria toxique des agi­ta­tions « per­dues dans l’espace ».

Avec lui, nous échap­pons enfin au bou­can géné­ra­lisé (le monde ne fait plus que biper atro­ce­ment), à la décré­pi­tude de la médi­ta­tion et au nar­cis­sisme der­viche. Le silence, le recueille­ment, la sol­li­ci­tude savante, bref la sym­pa­thie sans niai­se­rie, reprennent la forme vive de cette huma­ni­sa­tion que le mou­ton uni­ver­sel écrase de son godillot et de son abrupt ins­tinct miau­lant.

On enlève enfin les poils de sa che­mise. Quel bon­heur de saluer Bède le Véné­rable, de fon­cer sur son drak­kar, de mar­cher sur les gneiss, de regar­der les por­tu­lans fan­tas­tiques et de com­prendre qu’il faut tou­jours tra­hir ses idées si l’on veut contem­pler la beauté du monde car toute idée n’est qu’une borne acci­den­telle sur les che­mins qui ne mènent nulle part, dans tous les cas pas où là on se projetait !

Il y a une sente de la fic­tion comme il y a une dérai­son de la logique théâ­tra­li­sée. Après bien d’autres et avant ses suc­ces­seurs, Ken­neth White nous accom­pagne dans cette pra­tique géo­poé­tique du monde et des péri­mètres de splen­deur qu’il nous faut appré­hen­der secrè­te­ment bien qu’ils soient sous nos yeux, obs­trués par la chaise per­cée de la vie politico-sociale et la signi­fi­ca­tion de ce qui est sans impor­tance.

Ce com­pa­gnon des pra­ti­ciens du rêve déblaye les pré­textes des songe-creux pour qui l’homme sera tou­jours « 1/16 de cheval ».

valery molet