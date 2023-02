Linda Tuloup, Le feu, les pierres (exposition)

Rites

Les pho­to­gra­phies de Linda Tuloup pré­servent des moments rares où la notion même de lyrisme comme de l’ “ut pic­tura poe­sis” se trans­forme, éveille et mène droit au registre de l’avenir. La nudité n’est plus un gouffre amer. Elle s’ouvre aux élé­ments du mys­tère.

L’artiste l’enflamme à la nuit des forêts ou dans les plis ardents de la lumière.

Ce corps ne se touche pas, non parce qu’il est craint mais parce qu’il est presque ines­péré, là où l’à-peine per­cep­tible est en quelque sorte embaumé et enve­loppé selon une voyance créée par un œil reculé, phy­sio­lo­gique mais tout autant cos­mique.

Sur­gissent des rites intimes. Ils deviennent des ini­tia­tions au voyage. Et ce, pour un retour amont vers le secret même des ori­gines qui se trans­met aussi dans une vidéo à tra­vers une ville per­due, un visage absent et une nuée d’oiseaux.

La nudité per­met d’atteindre ou de cares­ser tant que faire se peut l’inconnu, l’immémorial, l’invisible. Aucune indi­ca­tion de date ni de lieu, pas de pré­ci­sion de temps : un corps est venu. Le voici à la lumière.

Est-ce le début du jour ou de la nuit ? La lumière n’a-t-elle pas sommeil ?

Dans un opéra presque immo­bile, l’image parle sa langue obs­cure. Le corps boit le monde et le devient. Son éten­due pro­gresse en diverses ini­tia­tions optiques.

Il y a là des trac­tions, des pous­sées sub­tiles et un goût de fram­boise ou d’anis étoilé.

jean-paul gavard-perret

Linda Tuloup, Le feu, les pierres, Otto Gal­lery, Gand, du 18 février au 1er avril 2023.