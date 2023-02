Claude-Raphaël Samama, Les civilisations du monde et leurs culturalités

Ce qui arrive

Dans ses essais d’herméneutique cultu­rale, l’auteur illustre fort à pro­pos les com­po­sants sym­bo­liques des cultu­ra­li­tés issues le plus sou­vent de cor­pus scrip­tu­raires.

Elles influencent nos manières de conce­voir et d’habiter le monde et consti­tuent le puis­sant fac­teur imma­té­riel d’existence et d’évolution des nations, des peuples, des civilisations.

L’her­mé­neu­tique devient ici com­pa­ra­tiste et la plu­ra­lité des grilles d’analyse n’abandonne jamais ce qui touche à la glo­ba­li­sa­tion, au déve­lop­pe­ment inégal, aux échanges inter­na­tio­naux et aux métis­sages en cours.

Par ailleurs, ces approches per­mettent de com­prendre les fon­de­ments reli­gieux des civi­li­sa­tions et les récits du monde que ceux-là fomentent afin de pro­po­ser, cha­cun à leur manière, un huma­nisme qui néan­moins, au sein de la construc­tion de sa “vérité”, se révèle ten­ter de colo­ni­ser le monde pour prendre à son compte la mondialisation.

C’est vieux comme le monde mais le monde d’aujourd’hui donne des moyens que les vieilles civi­li­sa­tions en leurs temps ne pos­sé­daient pas. Aujourd’hui, leurs pos­sibles pré­bendes sur le déve­lop­pe­ment éco­no­mique, humain ou poli­tique est plus (im)pertinent, comme le sou­ligne l’auteur.

jean-paul gavard-perret

Claude-Raphaël Samama, Les civi­li­sa­tions du monde et leurs cultu­ra­li­tés, L’Harmattan, 2022, 338 p. — 22,00 €.