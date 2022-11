Anne Voeffray, Sorcières

Anne Voef­fray : défense et illustration

Prendre des pho­to­gra­phies tient de la chasse et donc d’une cer­taine manière de faire preuve d’un ins­tinct de tuer. Or, à l’inverse, même au sein d’images anthro­po­mé­triques, Anne Voef­fray crée une sur-vivance et une méta­mor­phose de celles qui sont consi­dé­rées comme des sor­cières ou leurs suc­cé­da­nées.

Preuve que les cultures ances­trales ont la vie dure en par­ti­cu­lier dans les vil­lages alpins, en l’occurrence ceux de la Suisse, patrie de la photographe.

Après avoir été malaxés et pro­je­tés par Nico­las Wintsch et accom­pa­gnés par une impro­vi­sa­tion musi­cale par le duo élec­tro­nique Stade de Pierre Audé­tat et Chris­tophe Cal­pini dans son expo­si­tion au Musée Jenisch, Vevey en mai 2022, les cents por­traits sont réunis dans un livre pour offrir une archéo­lo­gie d’un savoir par­ti­cu­lier.

Et ce, non sans humour comme le prouvent les notes des rai­sons de “sus­pi­cions de sor­cel­le­rie” qui accom­pagnent nos sem­blables, nos sœurs (et quelques frères) que cer­tains soup­çonnent de noir­ceur eu égard à leurs pou­voirs sup­po­sés ou non.

Anne Voef­fray laisse libre cours à nos croyances et nos inter­pré­ta­tions face à celles pour les­quelles elle cultive une réelle empa­thie au nom de leur “pou­voir du dedans” mais sans épi­lo­guer à son sujet. L’artiste se contente de le rap­por­ter sobre­ment.

Se déve­loppe tout un jeu dans ce “fichier” qui invite à révi­ser insi­dieu­se­ment nos cer­ti­tudes avec un cer­tain sou­rire com­plice. Car les sor­cières d’aujourd’hui gardent une action qu’on leur refuse. Elles luttent pour­tant contre un cer­tain confor­misme et la ratio­na­lité. Et pour l’existence.

La pho­to­graphe leur conserve atten­tion et pré­ve­nance car, d’une cer­taine manière, elles par­ti­cipent humai­ne­ment à un éloge de la vie contre la mort qu’on se donne ou qui nous est don­née — ce que, dans des temps plus anciens, on ne pou­vait leur pardonner.

jean-paul gavard-perret

Anne Voef­fray, Sor­cières, Edi­tions Anne Voef­fray et BSN Press, Lau­sanne, novembre 2022, 80 p.