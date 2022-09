Un manifeste pour l’Autriche-Hongrie et l’empereur Hrabal !

Le fli­bus­tier qui n’a pas de drapeau

Une des grandes misères de l’histoire contem­po­raine est la dis­pa­ri­tion de l’Autriche-Hongrie. Si l’on en juge par les créa­teurs de cette zone désor­mais avi­lie par les natio­na­lismes pro­vin­ciaux – ce social des imbé­ciles comme disait Bebel (pas l’acteur qui, à ma connais­sance, aimait les caniches) –, l’urgence abso­lue est de recons­ti­tuer ce bloc lit­té­raire en y inté­grant la Pologne.

Ainsi, vous auriez dans le même espace : Hra­bal, Sta­siuk, Bela Tarr, Egon Bondy et tous les autres. Fran­che­ment, quelle gueule cela aurait, tous ces « fan­fa­rons de la chope » ! Si, pour Karl Kraus, « la culture est une béquille que bran­dissent les boi­teux contre les bien-portants pour mon­trer qu’ils sont en pos­ses­sion de tous leurs moyens », la lit­té­ra­ture austro-hongroise est exac­te­ment l’inverse.

Pre­nons l’œuvre admi­rable de Bohu­mil Hra­bal, c’est l’histoire d’un cœur sans défense trans­formé en cœur iro­nique pour se pré­ser­ver du « gno­misme, aller­gie, irri­ta­bi­lité patho­lo­gique, simu­la­tion de sim­pli­cité d’esprit… aver­sion pour les cra­vates », etc… Il a tout pour lui : inven­teur des formes et du fond, conteur de bas­tringue, cho­pi­neur en chef, drôle, émou­vant comme une seringue dans un ter­rain vague, entrant dans le pied d’un apprenti footballeur.

Il « n’a jamais voulu vivre comme le conti­nua­teur de ce qui était déjà ». C’est le contraire d’un jour­na­liste (Kraus disait que « les jour­naux ont à peu près le même rap­port à la vie que la car­to­man­cienne à la méta­phy­sique »), d’un com­men­ta­teur du réel, d’un créa­teur de crises ima­gi­naires dont le réel, lui-même inventé, serait le sup­port fan­tasmé.

Seule la lit­té­ra­ture per­dure, même si rien n’existe. Qui se sou­vient des guerres antiques, des mas­sacres, des affa­bu­la­tions che­va­le­resques, des bicornes et de la blague à tabac ? Qui ne se rap­pelle des fabliaux, des romans d’amour, des enche­vê­tre­ments roma­nesques et de La guerre du Pélo­pon­nèse ?

Le soi-disant réel n’est pro­ba­ble­ment qu’une épau­lette de la lit­té­ra­ture, sans même avoir besoin de convier le point de vue de Dieu si cher au si peu sché­ma­tique Spi­noza. Pre­nons le der­nier livre que j’ai lu du Tchèque qui a servi le roi d’Angleterre, Tendre bar­bare, livre duquel on res­sort avec la joie d’être cou­vert de bière et de savoir qu’il y a des êtres humains comme le peintre Vla­di­mir Boud­nik.

Très loin « des notaires et des notables » dont beau­coup d’écrivains ne sont que les sub­ter­fuges bio­lo­giques, vous êtes dans le pré carré de l’inadvertance, de la liberté belle comme des « disques abra­sifs au car­bo­run­dum dont la queue étin­ce­lante débar­rasse les tiges d’acier de leurs vices et défauts », de la crise per­ma­nente de la créa­tion et des tavernes que les lumières de l’alcool impé­rial, sous toutes ses formes, rendent rétives à tout « remède » psychologique.

En ce sens, le roma­nesque de Hra­bal, comme toute vraie lit­té­ra­ture, contre­carre le récit, la suite des évè­ne­ments et l’approche « per­son­na­li­sée et véri­dique » des per­son­nages. C’est un peu comme par­ler du rameur à un viking ou de la pas­sion du Christ à un contre­ban­dier des réseaux sociaux.

Au fond, l’histoire n’existe pas : c’est une sorte de jeu de l’oie pour adultes. Il ne reste que les Sur­couf dédai­gnant l’inexistence des Homais. La pira­te­rie de Hra­bal ne s’occupe pas des gami­ne­ries sociales. Il ne hisse jamais aucun dra­peau. Comme cha­cun sait, le pavillon noir des pirates inti­mait au navire pour­suivi de se rendre sans condi­tion. Dans le cas où le bateau refu­sait la red­di­tion, les pirates his­saient alors le dra­peau rouge qui signi­fiait « la mort pour tous ».

Hrabal fli­bus­tier n’a pas de dra­peau : c’est ce qui le rend si inven­tif, si peu mor­ti­fère et si ennemi des lit­té­ra­tures « pro­fondes » qui se ren­voient l’étendard psy­chique dans un brouillard de miroirs qui finissent tous par se bri­ser.

Alors oui, vive l’Autriche-Hongrie !

valéry molet