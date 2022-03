Une paix à retrou­ver loin des artifices

Laurent Girerd après avoir et entre autres ini­tié à une nou­velle vie de couple (Brève apo­lo­gie de l’éloignement conju­gal) et mené une enquête au Japon sur le phé­no­mène prin­ta­nier du hanami (Le mil­lier d’arbres sous le regard), nous pro­pose un guide poé­tique pour lut­ter contre non seule­ment les nui­sances sonores mais l’agitation du monde.

La poé­tique de l’auteur prend donc tou­jours racine sur une thé­ma­tique. Mais, dans ce livre comme les autres, elle tient par son trai­te­ment. La haine du bruit et l’amour du silence est traité par des suites poé­tiques simples et sub­tiles.

Une telle pro­pé­deu­tique passe par exemple par la flamme d’une chan­delle d’un “bou­geoir de pâle cré­pi­ta­tion” comme par “la mousse des sous-bois pre­nant / le pénombre avec plus de pro­fit / que l’or de la lueur” de la flamme évo­quée ci-dessus.

Mais le silence se fait dans bien d’autres temps, lieux, situa­tions. Celui qui “déplace son sté­tho­scope / sur mon dos tourné” ou “le kiné qui vous répare” offrent un bon répit comme celui que se ménage “la vache sous le châ­tai­gnier / dans l’ombre vers midi”.

Dès lors, tout devient aussi drôle que pré­cieux et gracile.

Une fois de plus, Laurent Girerd sur­prend et séduit. Ici, par tous les liens qui nous rat­tachent à qui nous sommes et en une sorte de paix à retrou­ver loin des arti­fices.

Existent là des forces invi­sibles et douces, obs­ti­nées pour nous per­mettre sans renon­cer au monde de s’en exfil­trer pour espé­rer une vie nouvelle.

jean-paul gavard-perret

Laurent Girerd, La bonté du clos, Le temps qu’il fait, Mazères, 2022, 112 p. — 15,00 €.