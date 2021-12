Emmanuel Pierrat & Joseph Vebret, Ernestine ou la justice

La dif­fi­cile lutte des femmes

Les auteurs, s’appuyant sur des faits his­to­riques, des évé­ne­ments authen­tiques, mènent une étude appro­fon­die sur la situa­tion de la femme au début du XXe siècle dans le milieu bourgeois.

En 1936, une avo­cate s’apprête à se rendre à son cabi­net après avoir feuilleté, en dia­go­nal, les prin­ci­paux jour­naux. Un nom attire son atten­tion, celui de Raoul Vil­lain, abattu de quelques balles sur une plage d’Ibiza. Elle revit alors toute la période de sa vie liée à ce triste indi­vidu. Elle se revoit ado­les­cente, en proie à des forces qui refu­saient d’être cana­li­sées, domp­tées pour faire d’elle une fille à marier, une épouse effa­cée, une quan­tité négli­geable dans la vie sociale. Même si elle a les exemples de George Sand ou de Marie Curie, elle subit le poids que la société impose aux femmes.

Lorsqu’elle atteint ses dix-sept ans, elle ren­contre Rodolphe, un jeune libraire chez qui elle va cher­cher les livres com­man­dés par sa mère. Ils bavardent, échangent. Elle a décou­vert Bal­zac et sa Phy­sio­lo­gie du mariage. Elle fait part de son état d’esprit. Ils se rap­prochent tant qu’ils deviennent amants.

C’est l’affaire Caillaux, cette dame qui tente d’abattre le har­ce­leur de son époux, qui va être le révé­la­teur de son ave­nir, lui faire décou­vrir qu’une femme devait se battre pour la cause des femmes. Mais quand son père lui pré­sente celui qu’il lui a choisi comme époux, elle ter­gi­verse, négo­cie, demande à faire des études et obtient de s’inscrire en capa­cité de droit contre la pro­messe d’épouser Eugène lorsqu’elle aura son diplôme.

Le sta­tut des femmes, même s’il existe quelques excep­tions, les relègue aux tâches ména­gères, à la tenue de la mai­son et au souci pour des fri­vo­li­tés ves­ti­men­taires. “Les femmes étaient pri­son­nières d’un bagne privé impi­toyable.” Avec le par­cours de leur héroïne, sur les pas de celle-ci, les auteurs brossent une situa­tion et dénoncent les exi­gences du mâle tout-puissant qui règne sans par­tage comme encore bien trop sou­vent, aujourd’hui, de par le monde.

Ils struc­turent leur pro­pos en uti­li­sant nombre de réfé­rences lit­té­raires, nombre d’affaires et décrivent, après l’assassinat de Jean Jau­rès, les rebon­dis­se­ments du pro­cès de son assas­sin dans la cadre de la Grande Guerre.

Repre­nant des auteurs qui ont milité pour les droits des femmes, pour plus de liberté pour elles, tels Bal­zac qui com­pare le mariage à une forme dégui­sée de pros­ti­tu­tion, les frères Paul et Vic­tor Mar­gue­ritte avec Femmes Nou­velles, ils décrivent la déter­mi­na­tion de quelques héroïnes et la par­ti­ci­pa­tion d’Ernestine, en tant qu’avocate débu­tante, au pro­cès de Raoul Vil­lain, le meur­trier de Jau­rès le 1er août 1914 dans la pou­drière qu’était l’Europe.

Ils racontent avec pré­ci­sion, avec des argu­ments étayés par des sources fiables, l’évolution d’Ernestine, son par­cours qui, même s’il s’agit d’une héroïne de fic­tion, semble être celui qu’une jeune femme déter­mi­née pou­vait suivre à cette époque.

Paral­lè­le­ment, ils retracent la Grande Guerre et ses désastres tant pour les com­bat­tants que pour les civils à l’arrière, saluant l’opportunité pour les femmes de pou­voir accé­der à des emplois que la mor­ta­lité mas­cu­line ne per­met­tait plus de pour­voir. Ils évoquent éga­le­ment la pan­dé­mie dite de la Grippe espa­gnole et ses mil­lions de morts.

Ernes­tine ou la jus­tice, mêlant His­toire et fic­tion, est un roman au thème d’une actua­lité brû­lante dans une Europe qui ne sait pas s’unir, où la remise en cause des droits des femmes devient mon­naie cou­rante, où il existe encore des société au patriar­cat absurde, où des indi­vi­dus nient la légi­ti­ma­tion de la moi­tié de l’humanité.

serge per­raud

Emma­nuel Pier­rat & Joseph Vebret, Ernes­tine ou la jus­tice, Les Escales, coll. “Domaine fran­çais”, novembre 2021, 288 p. – 20,00 €.